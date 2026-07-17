الإعلان عن المدرب الجديد للزمالك خلال 48 ساعة.. وعبد المجيد على أعتاب الرحيل

قال الإعلامي محمد الجبالي، إن نادي الزمالك، يواصل تحركاته المكثفة استعدادًا للموسم الجديد، في ظل العمل على إنهاء الملفات الإدارية والفنية، وخاصة الرخصة الأفريقية.

وقال الجبالي، عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد، إن إدارة الزمالك تسابق الزمن للحصول على الرخصة الأفريقية، موضحًا أن النادي لا يزال أمامه 3 قضايا فقط يجب إنهاؤها قبل استكمال إجراءات الحصول على الرخصة، بما يضمن المشاركة القارية دون أي معوقات.

وأضاف أن الفريق الأول لم يتلق حتى الآن إخطارًا رسميًا بموعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، في الوقت الذي قامت فيه إدارة الزمالك بقيد 35 لاعبًا في القائمة الأولى، استعدادًا لحسم احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار الجبالي إلى أن إدارة الزمالك تستعد للإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق خلال 48 ساعة، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستشهد أيضًا الإعلان رسميًا عن بيع المدافع حسام عبد المجيد.