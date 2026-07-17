أحمد العوضي يدعو جمهوره لمشاهدة شمشون ودليلة

أعلن الفنان أحمد العوضي عن حضوره عرض فيلمه الجديد «شمشون ودليلة» برفقة الجمهور، داخل إحدى دور العرض.

وكتب العوضي، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “بكرة بإذن الله هنزل أتفرج وسط إخواتي على فيلم شمشون ودليلة في سينما مول مصر الساعة 9 مساء”.

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

الفيلم من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت، عصام السقا، أحمد الرافعي، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.