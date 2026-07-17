اقتراح ألماني بتشكيل قوة من الاتحاد الأوروبي في ​لبنان بديلا لـ اليونيفيل

اقترح يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في ​لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة ‌للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني.



وفي مقابلة نشرتها اليوم الجمعة شبكة (ريداكتيون نيتزفيرك دويتشلاند) قال فاديفول "ينبغي ​علينا أن ندرس في الاتحاد الأوروبي ​ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ ⁠أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب ​مهمة اليونيفيل" في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة ​المؤقتة في لبنان.



وتنتهي مهمة اليونيفيل في 31 ديسمبر 2026.



وختم فاديفول إن لبنان، ​بوجود حكومة مستقرة، يمثل "أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في ‌الوقت ⁠الحالي".

