اقتراح ألماني بتشكيل قوة من الاتحاد الأوروبي في ​لبنان بديلا لـ اليونيفيل

اقترح يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني.
وفي مقابلة نشرتها اليوم الجمعة شبكة (ريداكتيون نيتزفيرك دويتشلاند) قال فاديفول "ينبغي علينا أن ندرس في الاتحاد الأوروبي ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب مهمة اليونيفيل" في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وتنتهي مهمة اليونيفيل في 31 ديسمبر 2026.
وختم فاديفول إن لبنان، بوجود حكومة مستقرة، يمثل "أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في الوقت الحالي".