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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اقتراح ألماني بتشكيل قوة من الاتحاد الأوروبي في ​لبنان بديلا لـ اليونيفيل

ألمانيا
ألمانيا
محمود نوفل

اقترح يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في ​لبنان لتحل محل بعثة حفظ السلام التابعة ‌للأمم المتحدة التي ينتهي تفويضها قريبا لمنع أي فراغ أمني.
 

وفي مقابلة نشرتها اليوم الجمعة شبكة (ريداكتيون نيتزفيرك دويتشلاند) قال فاديفول "ينبغي ​علينا أن ندرس في الاتحاد الأوروبي ​ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ ⁠أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب ​مهمة اليونيفيل" في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة ​المؤقتة في لبنان.

وتنتهي مهمة اليونيفيل في 31 ديسمبر  2026. 


وختم فاديفول إن لبنان، ​بوجود حكومة مستقرة، يمثل "أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في ‌الوقت ⁠الحالي".
 

لبنان اليونيفيل الإتحاد الأوروبي ألمانيا

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