“4 أيام من الرعاية الصحية المجانية.. وخدمات طبية متكاملة لأهالينا بالشهداء وقويسنا

أشار اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إلى اختتام فعاليات قافلة مجلس الوزراء الطبية المجانية، والتي استمرت على مدار أربعة أيام متواصلة خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري بمركزي الشهداء وقويسنا، وذلك بعد أن نجحت في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية لآلاف المواطنين بالمجان.

وأوضح محافظ المنوفية أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2980 مواطنًا بمختلف التخصصات، منهم 1275 مواطنًا بقافلة الرمد و1705 مواطنين بالقافلة الطبية الشاملة، فضلاً عن صرف 531 نظارة طبية بالمجان، وإجراء 75 عملية جراحية للرمد، بالإضافة إلى تحويل 44 حالة لإجراء تدخلات جراحية متقدمة بالمستشفيات الجامعية والحكومية، بما يضمن استكمال تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم وفقًا لحالاتهم الصحية.

وأكد محافظ المنوفية أن تنظيم تلك القوافل الطبية يعكس حرص الدولة على الوصول بالخدمات الصحية والعلاجية إلى مختلف الفئات المستحقة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيدًا بالتعاون والتنسيق المثمر بين كافة الجهات المشاركة في تنفيذ القافلة، ومؤكدًا استمرار المحافظة في دعم مختلف المبادرات والجهود التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المنوفية في شتى القطاعات، وعلى رأسها القطاع الصحي.