عمر ربيع ياسين يرد على بيان السكة الحديد: تدخلات في التعاقدات وراء استقالة والدي

أصدر عمر ربيع ياسين، مدير التعاقدات السابق بنادي السكة الحديد، بيانًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردًا على البيان الرسمي للنادي بشأن قبول استقالة الكابتن ربيع ياسين، مؤكدًا أن ما ورد في بيان النادي لا يعكس حقيقة ما حدث داخل الفريق.

عمرو ربيع ياسين

وأوضح عمر ربيع ياسين أنه تولى منصب مدير التعاقدات بشكل رسمي اعتبارًا من 20 يونيو، بعد صدور قرار تعيينه، مشيرًا إلى أنه بدأ ممارسة مهامه بشكل طبيعي، إلا أنه فوجئ بوجود تعاقدات تتم دون علم الجهاز الفني أو إدارة التعاقدات، إلى جانب محاولات لفرض بعض اللاعبين على الجهاز الفني رغم عدم الحاجة الفنية إليهم، وهو ما تسبب في خلافات مستمرة داخل المنظومة.

وأضاف أن الكابتن ربيع ياسين تمسك برؤيته الفنية ورفض قيد عدد من اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق، قبل أن يُطلب منه تغيير موقفه، مع الإشارة إلى أن استمراره في منصبه سيكون صعبًا حال الإصرار على رأيه. وأكد أن ربيع ياسين تقدم باستقالته عقب تمسكه بقراره، مشددًا على أن الأجواء داخل النادي لم تكن مناسبة للنجاح، وأن البيان جاء لتوضيح الحقيقة للرأي العام، مؤكدًا امتلاكه ما يدعم روايته من وقائع وأدلة.