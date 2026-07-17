قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. مقـ.تل 8 مواطنين بينهم شقيقان من ذوي الاحتياجات في الهجوم الأمريكي
خالد جاد الله: تألق زيكو يحسب لـ حسام حسن.. وصلاح كلمة السر داخل المنتخب
طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم
أخبار التوك شو| مصطفى بكري يحذر من تداعيات استهداف هرمز وباب المندب.. التموين تحدد معايير الاستبعاد.. يوسف بطرس غالي يكشف كواليس خناقاته الشهيرة
خبير: تأمين الممرات البحرية يتصدر أولويات واشنطن في مواجهة إيران
أمير هشام: حكم جديد ضد الزمالك .. وعمر فرج متمسك بمستحقاته كاملة
أحمد العوضي يتصدر الترند أثناء مشاهدة شمشون ودليلة بموقف مع سيدة مسنة
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 18 يوليو 2026 مهنيا وعاطفيا وصحيا
السويحلي الليبي يستفسر عن إمكانية ضم “الساعي”
عرض قطري لـ مهند لاشين.. ووسيط يبلغه بإمكانية انتقاله للأهلي في هذه الحالة!
عرض إماراتي لـ زيكو.. وبيراميدز يبلغه بالموقف النهائي
وزراء ونجوم الرياضة والمجتمع في حفل زفاف ابنة إبراهيم حسن مدير منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر ربيع ياسين يرد على بيان السكة الحديد: تدخلات في التعاقدات وراء استقالة والدي

عمرو ربيع ياسين
عمرو ربيع ياسين
باسنتي ناجي

أصدر عمر ربيع ياسين، مدير التعاقدات السابق بنادي السكة الحديد، بيانًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردًا على البيان الرسمي للنادي بشأن قبول استقالة الكابتن ربيع ياسين، مؤكدًا أن ما ورد في بيان النادي لا يعكس حقيقة ما حدث داخل الفريق.

عمرو ربيع ياسين 

وأوضح عمر ربيع ياسين أنه تولى منصب مدير التعاقدات بشكل رسمي اعتبارًا من 20 يونيو، بعد صدور قرار تعيينه، مشيرًا إلى أنه بدأ ممارسة مهامه بشكل طبيعي، إلا أنه فوجئ بوجود تعاقدات تتم دون علم الجهاز الفني أو إدارة التعاقدات، إلى جانب محاولات لفرض بعض اللاعبين على الجهاز الفني رغم عدم الحاجة الفنية إليهم، وهو ما تسبب في خلافات مستمرة داخل المنظومة.

وأضاف أن الكابتن ربيع ياسين تمسك برؤيته الفنية ورفض قيد عدد من اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق، قبل أن يُطلب منه تغيير موقفه، مع الإشارة إلى أن استمراره في منصبه سيكون صعبًا حال الإصرار على رأيه. وأكد أن ربيع ياسين تقدم باستقالته عقب تمسكه بقراره، مشددًا على أن الأجواء داخل النادي لم تكن مناسبة للنجاح، وأن البيان جاء لتوضيح الحقيقة للرأي العام، مؤكدًا امتلاكه ما يدعم روايته من وقائع وأدلة.

ربيع ياسين السكه الحديد نادي السكة الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى زيكو و والدته وزوجته

ده حبيبي أنا .. زوجة مصطفى زيكو ترد على والدة اللاعب بعد تصريحاتها

سعر الذهب

الجرام يخسر 1850 جنيهًا من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صورة أرشيفية

استلمته 15 كيلو وبقى 20 | فيديو الموز يثير ضجة واسعة .. ونقيب الفلاحين يكشف الحقيقة العلمية

صلاح ورامي

بعد أنباء انتقاله إلى تركيا.. وكيل محمد صلاح يخرج عن صمته ويحسم الجدل بشأن مستقبله

حيوان غامض في الفيوم

حيوان غامض يثير الجدل في الفيوم والطب البيطري يكشف حقيقته.. ما القصة؟

سعر الذهب اليوم

انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 17 يوليو.. كم سعر عيار 21؟

منتخب إسبانيا

قناة مفتوحة تنقل مباراة نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا

التموين

62 مليون شخص .. التموين تزف أخبارا سارة للمواطنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

محكمة

حبس شخص في تعاطى المُخدرات بمنطقة عين شمس

المتهمين

القبض على 5 أشخاص استعرضوا بدرجاتهم النارية بالغربية

حريق

بسبب الحرارة.. نصائح هامة من الحماية المدنية لتجنب الحرائق

بالصور

طريقة عمل التاكو المكسيكي الأصلي في المنزل.. وصفة سهلة بمذاق المطاعم

طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي
طريقة عمل التاكو المكسيكي

برج الحمل حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. فرصة لإثبات قدراتك

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استمع إلى وجهات النظر المختلفة

برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح
برج الثور حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات ثابتة نحو النجاح

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص للتطور والتقدم

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص تستحق الاستغلال
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص تستحق الاستغلال
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 18 يوليو 2026.. أفكار جديدة وفرص تستحق الاستغلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد