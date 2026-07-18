الممشى السياحي لكورنيش نيل بني سويف يواصل استضافته لفعاليات مبادرة وزارة الثقافة" شارع الفن"



تواصلت فعاليات مبادرة " شارع الفن"التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار المشروع القومي للفنون تحت شعار"الثقافة حياة"، ضمن خطة الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة، وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء،بهدف تحويل الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات إلى منصات ونوافذ مفتوحة للإبداع والفنون،بما يسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وتحويل طاقاتها الإبداعية إلى قوة داعمة للتنمية والوعي المجتمعي.

حيث قدمت فرقة بني سويف للموسيقى العربية_بقيادة المايسترو محمد صلاح والأستاذ أشرف سعيد مدير الفرقة _ مجموعة من الأغاني الوطنية،تضمنت (أغاني احلف بسماها ،يا حبيتي يا مصر ،نسم علينا الهوى ،يا صلاة الزين ، و يا أغلى اسم في الوجود و حبيت بلدي وذي العسل ) وتم عمل ورشة اكسسوار للفنانة أميمة أحمد.