محافظ الفيوم: تحرير 2031 محضراً تموينياً متنوعاً بمختلف مراكز وقرى المحافظة

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، التي استعرضها تقرير جمعة علي عبد الحفيظ مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم.

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، لضمان توافر السلع الغذائية بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد الاحتكار والغش التجاري، مشدداً على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وتكثيف الجهود لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية المعروضة.

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات التموينية خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن تحرير 2031 محضراً تموينياً متنوعاً، شملت مخالفات في قطاع المخابز والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، حيث تم ضبط عدد 1135 مخالفة في قطاع المخابز، منها 236 محضراً تتعلق بنقص وزن الخبز، و126 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و43 محضراً لتجميع الدقيق البلدي، و11 محضر توقف عن الإنتاج، و7 محاضر عدم وجود سجلات، إضافة إلى محضرين مبيعات وهمية، و20 محضر مخابز سياحي وافرنجي، و16 محضر عدم وجود ميزان، و674 محضر لمخالفات أخرى خاصة بالمخابز.

وفيما يتعلق بالأسواق والمواد البترولية، تم تحرير عدد 896 محضراً متنوعاً، شملت؛ 235 محضراً لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر بيع أزيد من السعر، و7 محاضر عدم وجود فواتير، و13 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص، و50 محضر انتهاء صلاحية، و28 محضر لمخالفات تتعلق باللحوم، و169 محضراً لعدم وجود شهادات صحية للعاملين، و3 محاضر غش تجاري، و33 محضر لسلع مجهولة المصدر، و8 محاضر صيدليات ومستلزمات طبية، و153 محضر تجار تموينيين، كما تم تحرير 55 محضر تجميع سلع تموينية، و17 محضر في مجال المواد البترولية، و22 محضر لمخالفات أخرى بقطاع الأسواق.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 14879 كجم دقيق مخابز تجميع قبل بيعها بالسوق السوداء، و11 كجم ثاني أكسيد التيتانيوم "مادة محظورة دولياً" تم ضبطها بمحلات العصائر وبعض محلات العطارة، و100 كجم مكرونة عبوات مختلفة الأوزان والأحجام منتهية الصلاحية قبل بيعها لجمهور المواطنين، وضبط 1216 عبوة بقالة مختلفة الأوزان منتهية الصلاحية، و5833 كجم دواجن وأسماك، و1652 عبوة أدوية ببيطرية مختلفة الأوزان والأحجام منتهية الصلاحية قبل بيعها لمربي الماشية، و2831 كجم لحوم ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط 56 كجم طحينة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات تفيد جهة الإنتاج أو الصلاحية، و19 لتر ألوان صناعية محظور استخدامها تم ضبطها بأحد مصانع بير السلم للأيس كريم، و100 شيكارة عدس منتهية الصلاحية، و1858 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية ويوصى بإعدامها لكونها خطيرة وتسبب أمراضاً شديدة الخطورة، و800 عبوة منتجات ألبان مختلفة الأوزان منتهية الصلاحية.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 220 كجم سكر تمويني ناقص الوزن، و5210 عبوة مختلفة الأوزان غير صالحة للإستهلاك الآدمي، و669 كجم زيت طعام ناقص الوزن، و67 شيكارة أعلاف ماشية زنة 50 كجم منتهية الصلاحية قبل بيعها، وعدد 25506 علبة سجائر مختلفة الأنواع ما بين بيع أزيد من السعر وأخرى محظور بيعها وتداولها، و254 اسطوانة بوتاجاز بيع أزيد من السعر وأخرى ناقصة الوزن، و440 كجم سكر حر ناقص الوزن، و288 شيكارة سماد زراعي زنة 50 كجم خاصة بوزارة الزراعة تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، وضبط 84 زجاجة زيت تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء، و160 لتر زيت طعام معاد تدويره منتهي الصلاحية وضار بالصحة، و15000 كجم مخلل منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمي ويوصى بإعدامه، و70 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية تشكل خطورة على الثروة الزراعية والحيوانية، و200 لتر بنزين 80 تجميع للبيع بغرض التربح، و60 شيكارة ردة ناعمة، .

كما تم ضبط 414 صنف ونوع مستلزمات طبية مختلفة الأحجام، ومواد كيماوية غير مصرح بها، و4. 6 كجم مكسبات طعم منتهية الصلاحية، و8000 لتر سولار تجميع قبل بيعها بالسوق السوداء، و198 شيكارة تقاوي ذرة شامية غش تجاري وغير صالحة للإستهلاك، و750 كجم عسل أبيض مجهول المصدر، و176 قطع غيار أجهزة كهربائية مجهولة المصدر، و101 علبة دهانات وبويات منتهية الصلاحية.