انقطاع الكهرباء عن 30 قرية ومنطقة بـ 7 مراكز بالبحيرة للصيانة

أعلنت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عن تنفيذ خطة الصيانة الدورية لشبكات قطاعي وسط وشمال البحيرة اليوم السبت، مما سيترتب عليه فصل مؤقت للتيار الكهربائي بمتوسط 4 ساعات متصلة تختلف مواعيدها نسبيًا بين المناطق المتأثرة لتلبية احتياجات الصيانة ورفع كفاءة الشبكة.

وتشمل أعمال الصيانة قطاع وسط البحيرة، حيث ينقطع التيار بمركز دمنهور في هندسة دمنهور شرق بمناطق برج حربي وأرض الميري وبرج ريحان من الساعة التاسعة والنصف صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وفي هندسة مركز دمنهور بمناطق أفلاقة وعلي باشا وسكنيده وكفر الحمايدة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وفي مركز شبراخيت سيتم انقطاع الكهرباء، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، بقرى محلة قيس والعزيزي وأبو هنا وفرنوي، ومركز الرحمانية بقرى الكفر الجديد والمجد وبشير أغا والستين والبكوات والخمسين من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

بينما يمتد الانقطاع في مركز كوم حمادة بمناطق قرية النقيدي وعزبة عيسى وقرية دست الأشراف وخنيزة وزاوية خنيزة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

أما في قطاع شمال البحيرة، فيتأثر مركز أبو حمص بمناطق المجاهدين والطويلة الصغرى والطويلة الكبرى وسعيد الطويل من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ويشهد مركز المحمودية انقطاعًا بمناطق أبو كنة 1 وأبو كنة 2 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

وفي مركز رشيد ينقطع التيار بهندسة رشيد بمناطق زغلول الجديد وبرج باشا ومحطة صرف زغلول والحدادين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، وينقطع كذلك بهندسة إدفينا التابعة لنفس المركز بمحيط منطقة السوق ومنطقة الوحدة بالشماسمة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال هذه ساعات انقطاع التيار الكهربائي اليوم.