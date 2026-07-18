مصرع شخص وإصابة نجله في حادث مروري بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه منذ قليل وأصيب نجله في انقلاب تروسيكل على أحد الطرق السريعة بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتحرير محضر بالواقعة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء وليد منصور مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد بانقلاب تروسيكل بالطريق الواصل بين مدينة الفرافرة وقرية "زراعة 12" أسفر عن مصرع محمد سليمان محمد، 42 عامًا، وإصابة نجله محمد، 18 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفرافرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما جرى إيداع جثمان المتوفى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.