من 12 إلى 8 جنيهات.. نقيب الفلاحين يكشف مفاجأة في أسعار الثوم

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار السلع الغذائية تشهد حالة من الاستقرار، مشيرًا إلى أن خفض الأسعار عن معدلاتها الطبيعية قد يتسبب في مشكلات للمنتج ويؤثر على استمرارية الإنتاج.

وأضاف نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الفلاح المصري يعاني أحيانًا بسبب وفرة إنتاجه، موضحًا أنه كلما زادت كميات إنتاج سلعة معينة انخفض سعرها نتيجة زيادة المعروض.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية اشترى بعض التجار كميات كبيرة من الثوم من المزارعين بسعر 12 جنيهًا للكيلو، بينما يباع اليوم في الأسواق بنحو 8 جنيهات، ما يعني أن التاجر الذي يسعى لاستغلال المواطنين قد يتعرض أيضًا لخسائر إذا تغيرت ظروف السوق.

ولفت إلى أنه ينصح المواطنين بشراء السلع من المنافذ المعتمدة، لضمان الحصول على منتجات جيدة وبأسعار عادلة، مع ضرورة مقارنة الأسعار في أكثر من منفذ قبل اتخاذ قرار الشراء.

https://www.youtube.com/watch?v=WqAqpDL05JY