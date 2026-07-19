استعدادات الأزهر لبدء الدراسة في معهد الخط العربي والزخرفة

عقد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الاجتماع الأول، اليوم السبت، مع قيادات القطاع، لمتابعة تنفيذ قرارالمجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بإنشاء “معهد الأزهر للخط العربي والزخرفة”.

وناقش الاجتماع اللائحة المنظمة للدراسة بالمعهد، إلى جانب متابعة أعمال اللجان الفنية المتخصصة في إعداد المناهج الدراسية للمعهد، بالإضافة إلى الانتهاء من معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بالمعهد، كما تناول الاجتماع آليات بناء شراكات مع المؤسسات المعنية بالخط العربي والتراث الإسلامي، والاستفادة من خبراتها في تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لطلاب المعهد.

تحديد موعد بدء الدراسة

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، أن القطاع يعمل على استكمال جميع المتطلبات التنظيمية للمعهد وفق جدول زمني محدد، تمهيدا لتحديد موعد بدء الدراسة به، كما أنه جرى تكليف الإدارات المختصة بتنفيذ المهام المسندة إليها، مضيفا أن الخطة الحالية تتضمن افتتاح معهد للخط العربي والزخرفة بمحافظة القاهرة، على أن يتم مستقبلا التوسع تدريجيا بإنشاء فروع في عدد من محافظات الجمهورية

وكان المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد وافق خلال جلسته المنعقدة في 15 يوليو 2026 على إنشاء "معهد الأزهر للخط العربي والزخرفة"، يتبع منظومة التعليم النوعي بقطاع المعاهد الأزهرية، مدة الدراسة به ثلاث سنوات، يحصل الطالب في نهايتها على مؤهل فني متوسط في الخط العربي والزخرفة، مع إتاحة الفرصة للمتفوقين لاستكمال الدراسة لمدة عامين إضافيين للحصول على شهادة تخصص تعادل مؤهلا فوق متوسط، ويقبل المعهد الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو ما يعادلها.