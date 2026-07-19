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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يستعرض مشروعات الدورة الرابعة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمتابعة واستعراض المشروعات المقدمة للمشاركة في الدورة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر والابتكار البيئي.

حضر الاجتماع المهندس محمود عبد العاطي، مدير مديرية الزراعة، والدكتورة رشا صلاح، مدير مديرية الطب البيطري، والأستاذ هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، والمهندسة ندى، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالبحر الأحمر، إلى جانب أعضاء اللجنة المعنية بإعداد ومتابعة المشروعات، والتي تضم الأستاذ أيمن سلطان مدير عام إدارة الإنتاج، والمهندس سعد فتحي المشرف على المراكز التكنولوجية، والأستاذة ابتسام يسري مدير الإعلام والتثقيف البيئي بإدارة البيئة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عددًا من الأفكار والمشروعات المرشحة للمبادرة، والتي تستهدف تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتطبيق الحلول الذكية والمبتكرة في مختلف القطاعات، بما يدعم جهود المحافظة في تحقيق الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما تمثله من منصة وطنية لدعم الابتكار وتشجيع المشروعات ذات الأثر البيئي والتنموي، مشيرًا إلى دورها في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم المشروعات الخضراء والذكية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في المبادرة تمثل فرصة لعرض التجارب الناجحة والأفكار الابتكارية التي تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية والبيئية.

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بتكثيف التواصل مع جامعة الغردقة، ومدرسة المتفوقين، والجمعيات الأهلية، والشركات الناشئة، لحثها على تقديم أكبر عدد ممكن من المشروعات المتميزة قبل غلق باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يعزز فرص محافظة البحر الأحمر في المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

البحر الاحمر الغردقة مدينة الغردقة محافظ البحر الاحمر محافظة البحر الأحمر

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