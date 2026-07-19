السياحة: منصة «رحلة» ساهمت بشكل كبير في تنظيم الرحلات المدرسية المجانية للمواقع الأثرية

أكد الدكتور محمد شعبان، معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إطلاق المرحلة الثانية من منصة "رحلة" في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين.

وقال شعبان، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إن المنصة نجحت في تنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف عبر نظام للحجز المسبق يحدد المواعيد وأعداد الزائرين وفق الطاقة الاستيعابية، بما أسهم في الحد من التكدس خلال أوقات الذروة.

وأضاف أن المرحلة الجديدة تشمل ضم المدارس الأزهرية (الابتدائية والإعدادية)، إلى جانب المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، مع إضافة مزايا جديدة، أبرزها استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للتحقق من بيانات الرحلات ورصد حضور المدارس، بما يتيح إعادة توزيع المواعيد غير المستغلة وزيادة فرص زيارة الطلاب للمواقع الأثرية والمتاحف.