السلطات الإندونيسية تعلن العثور على 5 ناجين عقب غرق قارب في شرق البلاد

أكدت السلطات اليابانية، اليوم /الأحد/، مصرع شخص وفقدان آخر جراء وقوع انهيار أرضي ناجم عن الهطول الغزير للأمطار في محافظة "توتشيجي" الواقعة شمالي طوكيو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن انهيارا أرضيا اجتاح الطابق الأول من منزل في مدينة "أشيكاجا" يسكنه زوجان في الستينات من عمرهما، إذ عثرت السلطات على الزوجة ونٌقلت إلى المستشفى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة هناك صباح اليوم.

فيما واصل نحو 30 فردا من رجال الشرطة والإطفاء صباح اليوم جهود البحث والإنقاذ عن الزوج المفقود.

وتسبب الهطول الغزير للأمطار، الذي شهدته محافظتا "توتشيجي" و"جوما"، في وقوع عدة انهيارات أرضية وفيضانات في أنحاء مختلفة بالمحافظتين.

واستقبلت مدينة "أشيكاجا" الواقعة في محافظة "توتشيجي"وحدها كمية أمطار قياسية بلغت 232.5 مليمترات على مدى 12 ساعة حتى الساعة الثانية من فجر أمس /السبت/، مما يمثل زيادة بنحو 40% من إجمالي متوسط كمية الأمطار التي تهطل طوال شهر يوليو.