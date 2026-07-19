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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق داخل فناء معهد أزهري بأخميم.. و3 سيارات إطفاء تمنع امتداد النيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق اندلع داخل فناء المعهد الأزهري الابتدائي الإعدادي بقرية الكولة التابعة لمركز أخميم، دون وقوع أي إصابات، بعدما دفعت الأجهزة المعنية بعدد من سيارات الإطفاء لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا يفيد بنشوب حريق داخل فناء المعهد الأزهري بقرية الكولة.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء من وحدات أخميم والأحايوة والكوثر، بالإضافة إلى سيارة إسعاف تحسبًا لوجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أخميم إلى موقع البلاغ، كما تواجد رئيس الوحدة المحلية ومعدات الوحدة المحلية للمشاركة في أعمال السيطرة على الحريق، حيث تمكنت قوات الإطفاء من محاصرة ألسنة اللهب وإخمادها قبل امتدادها إلى المباني والمنشآت المحيطة.

وأسفر الحريق عن احتراق بعض قطع الأثاث والأشجار الموجودة داخل فناء المعهد، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين.

وأجرت قوات الحماية المدنية أعمال التبريد اللازمة بموقع الحريق لضمان عدم تجدد اشتعال النيران، فيما بدأت الجهات المختصة في حصر التلفيات والوقوف على أسباب اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق معهد أزهري

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