خرج لإنقاذ المرضى فعاد جثمانًا.. كيف خطفت تريلا طبيب الفيوم أمام المستشفى؟

في ثوانٍ معدودة، تحولت سيارة ملاكي متوقفة على جانب الطريق إلى كومة من الحديد، بعدما انقلب فوقها جرار شاحنة نقل ثقيل "تريلا"، في حادث مروع هز محافظة الفيوم وأثار حالة واسعة من الحزن والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقطع فيديو وثق اللحظات الأولى للحادث.

الواقعة، التي أسفرت عن وفاة قائد السيارة الملاكي في الحال، أعادت إلى الواجهة ملفًا قديمًا يتجدد مع كل حادث مشابه، يتعلق بخطورة سير سيارات النقل الثقيل داخل المدن والمناطق السكنية، ومدى كفاية الإجراءات المنظمة لحركتها، في ظل تكرار الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.

كيف وقع الحادث؟

شهد طريق الفيوم – القاهرة، بالقرب من ميدان دلة وأمام مستشفى الحياة 2، حادثًا مروعًا بعدما فقد سائق سيارة نقل ثقيل السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب الجرار وسقوطه مباشرة فوق سيارة ملاكي كانت متوقفة على جانب الطريق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، حيث فرضت كردونًا أمنيًا لتأمين الموقع وتيسير الحركة المرورية.

وكشفت المعاينة الأولية أن اختلال عجلة القيادة بيد سائق التريلا كان السبب الرئيسي في وقوع الحادث، فيما جرى التحفظ على السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق.

الضحية.. طبيب انتهت حياته في لحظة

وبحسب روايات شهود العيان، فإن الضحية كان طبيبًا شابًا من أبناء محافظة الفيوم، وكان يحاول ركن سيارته أمام المستشفى، بعدما ابتعد بها إلى أقصى يمين الطريق لإفساح المجال أمام مرور الشاحنة.

لكن المفارقة المؤلمة، بحسب الشهود، أن السيارة التي أوقفها لتسهيل مرور التريلا أصبحت بعد لحظات تحتها مباشرة، بعدما انقلب الجرار فوقها، ليلقى مصرعه في الحال نتيجة تهشم السيارة بالكامل.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق آثار الحادث، حيث ظهر الجرار مستقرًا فوق السيارة الملاكي، وسط محاولات الأهالي وقوات الإنقاذ للتعامل مع الموقف.

وقال بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إن الحادث أعاد إلى الواجهة مخاطر فقدان السيطرة على المركبات الثقيلة، مشيرًا إلى أن انقلاب التريلا فوق السيارة الملاكي في الفيوم كان مشهدًا صادمًا هز أهالي المحافظة وأثار حالة كبيرة من الحزن.

فيما رأت أخرى أن دخول سيارات النقل الثقيل إلى المناطق السكنية أصبح مصدر قلق دائم للمواطنين، مؤكدة أن هذه المركبات يجب أن تقتصر حركتها على الطرق الواسعة والطرق المخصصة لها، حفاظًا على أرواح المواطنين.

ومن جانبها، أعربت إحدى المتابعات عن حزنها على وفاة الشاب، داعية له بالرحمة ولأسرته بالصبر، متسائلة عن أسباب السماح بدخول شاحنات النقل الثقيل إلى المناطق السكنية.

وفي المقابل، تداول بعض المتابعين تفسيرات فنية للحادث، حيث أشار أحدهم إلى أن ارتفاع صندوق المقطورة ربما يكون وراء انقلابها، مرجحًا وجود خطأ في طريقة تشغيل ناقل الحركة داخل الكابينة، بينما رأى الآخر أن السائق ربما أخطأ في استخدام نظام تشغيل المقطورة، وهو ما قد يكون ساهم في وقوع الحادث، وهي آراء متداولة عبر مواقع التواصل ولم تؤكدها الجهات المختصة.

وطالبوا بضرورة منع دخول سيارات النقل الثقيل إلى المدن والأحياء السكنية، مؤكدين أن تكرار مثل هذه الحوادث يستوجب إعادة النظر في ضوابط سير الشاحنات داخل الكتل السكنية.

وكانت المعاينة الأولية قد كشفت أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائق التريلا، ما أدى إلى انقلابها فوق السيارة الملاكي، وأسفر عن وفاة قائد السيارة في موقع الحادث متأثرًا بإصاباته البالغة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحفظ على سائق التريلا وبدء التحقيقات

عقب الحادث، تمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على سائق التريلا، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على أسباب الحادث، والاستماع إلى أقوال السائق وشهود العيان، إلى جانب فحص الحالة الفنية للمركبة.

كما جرى رفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات، بعد ساعات من التكدسات المرورية التي شهدها محيط موقع الحادث.

موجة غضب واسعة على مواقع التواصل

أثار الحادث حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن استمرار دخول سيارات النقل الثقيل إلى المناطق السكنية يمثل خطرًا دائمًا على حياة المواطنين.

وتنوعت التعليقات بين الدعاء للضحية والمطالبة بإعادة النظر في قواعد سير الشاحنات داخل المدن، بينما أشار آخرون إلى ضرورة تشديد الرقابة الفنية على مركبات النقل الثقيل، والتأكد من صلاحيتها قبل السماح لها بالسير.

كما طرح عدد من المتابعين تساؤلات حول أسباب دخول التريلا إلى منطقة تضم منشآت خدمية وحركة مرورية كثيفة، مطالبين بتخصيص مسارات وأوقات محددة لسير هذه المركبات بعيدًا عن الكتل السكنية.

مطالب بإعادة تنظيم حركة النقل الثقيل

الحادث أعاد طرح مطالبات متكررة بضرورة إعادة تنظيم حركة سيارات النقل الثقيل داخل المحافظات، من خلال:

-منع دخول الشاحنات الثقيلة إلى المناطق السكنية خلال ساعات الذروة.

-إنشاء مسارات بديلة خاصة بالنقل الثقيل.

-تكثيف الفحص الفني الدوري للمركبات.

-تشديد الرقابة على التزام السائقين بقواعد المرور والسرعات المقررة.

التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الذكية لرصد المخالفات، وقد تسهم هذه الإجراءات في تقليل الحوادث، خاصة في المدن التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.

ولا تزال جهات التحقيق تواصل فحص ملابسات الحادث، للوقوف على السبب النهائي وراء انقلاب التريلا، وما إذا كانت هناك عوامل فنية أو بشرية ساهمت في وقوعه.

وفي الوقت نفسه، يبقى الحادث واحدًا من أكثر الحوادث إيلامًا التي شهدتها الفيوم خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتهت حياة شاب في لحظات، بينما تتجدد المطالب بوضع ضوابط أكثر صرامة لحركة النقل الثقيل، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع تكرار مثل هذه المآسي.