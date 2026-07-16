محافظ الفيوم يوجه بتسريع إنهاء ملفات التقنين واسترداد الأراضي المرفوض تقنينها

وجه محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم؛ بضرورة سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، والأراضي المرفوض تقنينها، مع سداد حق ما عاد على المواطن من نفع مقابل استغلال هذه الأرض، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ورفعها على المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها والمتقاعسين في هذا الملف.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم / الخميس / مع رؤساء مجالس المدن، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، مشددا على الجدية وعدم التهاون مع المتخاذلين والمتقاعسين في نهو ملفات التقنين.

وراجع غنيم، بشكل تفصيلي نسبة إنجاز كل مركز من مراكز المحافظة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تتسبب في تأخر نهو بعض الملفات، وذلك بالتنسيق المشترك بين إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي الدولة من جانب، ورؤساء مجالس المدن من جانب أخر، لنهو كافة ملفات التقنين المستوفاة وفقاً للمواعيد المقررة، والتأكيد على تطبيق القانون بكل حزم، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن استرداد حق الشعب وحماية أملاك الدولة.

كما تابع محافظ الفيوم، موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل مركز، ضمن الموجة 29 لإزالة التعديات، وما تم تحقيقه من مستهدفات خلال مراحل الموجة المختلفة، مؤكداً على عدم التخاذل أو التهاون في استرداد حق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين.



