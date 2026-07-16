قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعليق العمل بميناء البصرة في العراق بعد استهداف ناقلة نفط بمسيرة
أيام القلق والتوتر..طلاب الثانوية العامة يودعون الامتحانات بالابتسامات والأحضان
الإفتاء عن السيد البدوي: سليل آل البيت ومن الأولياء.. والتشكيك في ذلك من الكبائر
حقيقة إعادة توزيع درجات الثانوية العامة 2026.. وموعد إعلان النتيجة
‎تصعيد بالغ الخطورة.. مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن
مكتبة الإسكندرية.. الفنون قوة ناعمة تحمي الهوية وتصنع الإنسان
وفاة ابنة شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.. وعبدالحكيم عبدالناصر ينعاها
ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة السياحية "أرويا" وتنقل 4335 راكبا
مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026
المليارديرات الهاربون من ضريبة الثروة في كاليفورنيا يواجهون تدقيقا صارما
سيراميكا كليوباترا يعلن تعيين سعد سمير مديرا للكرة
محافظ أسيوط: حملات مفاجئة على المخابز البلدية بحي غرب لضمان جودة الخبز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتسريع إنهاء ملفات التقنين واسترداد الأراضي المرفوض تقنينها

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم
أ ش أ

وجه محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم؛ بضرورة سرعة استرداد أراضي أملاك الدولة من غير الجادين، والأراضي المرفوض تقنينها، مع سداد حق ما عاد على المواطن من نفع مقابل استغلال هذه الأرض، مشدداً على رؤساء مجالس المدن، بسرعة الانتهاء من أعمال المعاينة والتدقيق للأراضي المستردة، ورفعها على المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضى أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها والمتقاعسين في هذا الملف.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم / الخميس / مع رؤساء مجالس المدن، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدا على ضرورة تضافر كافة الجهود وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أقرب وقت ممكن، مشددا على الجدية وعدم التهاون مع المتخاذلين والمتقاعسين في نهو ملفات التقنين.

وراجع غنيم، بشكل تفصيلي نسبة إنجاز كل مركز من مراكز المحافظة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على التحديات والمشكلات التي قد تتسبب في تأخر نهو بعض الملفات، وذلك بالتنسيق المشترك بين إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والمنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي الدولة من جانب، ورؤساء مجالس المدن من جانب أخر، لنهو كافة ملفات التقنين المستوفاة وفقاً للمواعيد المقررة، والتأكيد على تطبيق القانون بكل حزم، وتيسير الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن استرداد حق الشعب وحماية أملاك الدولة.

كما تابع محافظ الفيوم، موقف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكل مركز، ضمن الموجة 29 لإزالة التعديات، وما تم تحقيقه من مستهدفات خلال مراحل الموجة المختلفة، مؤكداً على عدم التخاذل أو التهاون في استرداد حق الدولة وتطبيق القانون بكل حزم على المتعدين.


 

محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم أملاك الدولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

صورة العامل

مشهد أثار تعاطف الجميع.. عامل كفيف يحمل الطوب والرمل بمساعدة طفل

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

منتخب الارجنتين

رسالة سياسية من لاعبي الأرجنتين بشأن جزر مالفيناس.. ما القصة؟

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية: مصر تتبنى نهجا شاملا لإدارة الهجرة وتدعو لتقاسم الأعباء الدولية

الخارجية الباكستانية

باكستان: لا بديل عن الحوار والدبلوماسية لضمان استقرار الملاحة في هرمز

جمهورية الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع إصابات إيبولا إلى 2073 حالة بينهم 796 وفاة

بالصور

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. الأعراض والوقاية والعلاج

التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال
التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال

كنز فوائد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد