ضبط نصف طن لحوم فاسدة ومجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بمركز كوم حمادة في البحيرة

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وهيئة سلامة الغذاء، كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك ومجهولة المصدر بمركز كوم حمادة، وجاءت الحملة المشتركة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتكليفات المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين.

وأسفرت الحملة، التي أشرف عليها فرحات بريك مدير إدارة الرقابة التجارية، عن ضبط 95 كيلو جرامًا من اللحوم المفرومة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التحفظ على 400 كيلوجرام من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر وبدون فواتير داخل إحدى الثلاجات، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن الأسعار ضد أحد محال بيع الدقيق الفاخر.

وعقب رصد تلك المخالفات، تحفظت اللجنة على المضبوطات وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث نُفذت الحملة برئاسة وليد جعفر مفتش الرقابة التجارية، وبالاشتراك مع مباحث وسط وغرب الدلتا، والدكتور عادل رضوان والدكتور عادل حماد، من مديرية الطب البيطري، والدكتورة هالة جبريل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.