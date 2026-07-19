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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة على رأس جهاز تنفيذي لحل مشكلة ضعف وانقطاع المياه في قرى بدمنهور وكفر الدوار

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تحركًا ميدانيًا عاجلًا على رأس جهاز تنفيذي متكامل، ضم قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، لمتابعة الموقف على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان انتظام الخدمة وتحسين مستوى مياه الشرب بالقرية، بمركزي دمنهور وكفر الدوار على ان تستمر الاعمال خلال الفترة المقبلة لخدمة جميع القرى والمناطق النائية والمحرومة بمراكز المحافظة.

واستهلت محافظ البحيرة جولتها بتفقد أعمال تنفيذ محطة تنقية مياه دمنهور (51000 م³/يوم)، التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تُعد أحد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس أحمد التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.

واطلعت المحافظ على معدلات تنفيذ المشروع ومكوناته، حيث تضم المحطة منظومة متكاملة تشمل المأخذ، وعنبر طلمبات المياه العكرة، وأحواض القلاب وأحواض الترويب، ومبنى المرشحات، والخزان الأرضي، ومحطة طلمبات المياه النقية، إلى جانب مباني الكلور والكيماويات والكهرباء، وأحواض معالجة وتجفيف الحمأة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر بدفع معدلات العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتخدم المحطة قرى (إفلاقة 4 خطوط - سنهور 4خطوط - شرنوب 3 خطوط زاوية غزال 4 خطوط).

وشددت محافظ البحيرة على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، تمهيدًا لدخول المحطة الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة مياه الشرب، وتحسين ضغوط المياه، والقضاء نهائيًا على مشكلات ضعف وانقطاع الخدمة بعدد من قرى وأطراف مدينة دمنهور، وفي مقدمتها قرية شرنوب.

كما وجهت المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز أولًا بأول، لمتابعة سير العمل، ودفع معدلات التنفيذ، وضمان الانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة.

وتزامنًا مع جولة المحافظ، انتقلت فرق عمل متكاملة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة قيادات الشركة، إلى قرية شرنوب، حيث باشرت أعمال الفحص الميداني لشبكات المياه وخطوط التغذية، للوقوف على الأسباب الفنية للمشكلة، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لمعالجتها، بما يضمن سرعة إعادة انتظام ضخ المياه للمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين وتوفير خدمات مياه الشرب بكفاءة وجودة تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددةً على أن المحافظة تتعامل بمنتهى الجدية مع جميع الشكاوى، وتتابعها ميدانيًا حتى إزالة أسبابها بشكل كامل.

ووجهت محافظ البحيرة باستمرار التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للإسراع في ضخ المياه بقرية شرنوب، بالتوازي مع استكمال وتشغيل المشروعات الجديدة التي تمثل حلولًا جذرية ومستدامة لتحسين خدمات مياه الشرب بمختلف أنحاء المحافظة.

البحيرة محافظ البحيرة شركة المياة الصرف الصحى

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