خلافات على أولوية المرور.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة سائقى مينى باص بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "مينى باص" بالتعدي بالضرب على مسن وإحداث تلفيات بسيارته القاهرة.





بالفحص تبين أنه بتايخ 16 الجاري حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة النزهة بين طرف أول (قائد سيارة "مينى باص" – مقيم بالقليوبية) ، وطرف ثان (قائد سيارة "مينى باص" – مقيم بالجيزة) لخلاف بينهما حول أولوية المرور ، قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









