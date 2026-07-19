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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اضبط ساعتك.. موعد مباراة نهائي المونديال بين إسبانيا والأرجنتين والقنوات الناقلة

إسبانيا والأرجنتين
إسبانيا والأرجنتين
حسام الحارتي

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية لمتابعة مباراة  منتخبي الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026، الذي يقام على ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

تقام مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 اليوم الأحد 19 يوليو 2026 على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام:

10:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

11:00 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وإسبانيا

تمتلك شبكة beIN SPORTS حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المقرر أن تنقل المباراة النهائية عبر قنوات beIN SPORTS MAX.

وحجز المنتخب الإسباني مقعده في المباراة النهائية بعد مشوار صعب، تصدر خلاله مجموعته، قبل أن يواصل نتائجه القوية في الأدوار الإقصائية، وصولا إلى نصف النهائي، حيث تغلب على فرنسا بهدفين دون رد ليبلغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وعلى الجانب الآخر، واصل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، بعدما تصدر مجموعته ثم تجاوز منافسيه في الأدوار الإقصائية، قبل أن يقلب تأخره أمام إنجلترا إلى فوز بنتيجة (2-1) في نصف النهائي، ليضرب موعدا مع إسبانيا في المباراة النهائية.

منتخبي الأرجنتين وإسبانيا الأرجنتين كأس العالم 2026 ملعب ميتلايف

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