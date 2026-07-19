خلافات الميراث.. ضبط فرد شرطة تعدى على نجل شقيقه بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي تضرر خلاله صاحب الحساب من قيام شقيق والده بالتعدى عليه والزعم بإستغلاله لطبيعة عمله كونه أحد أفراد الشرطة بالبحيرة.





بالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة)، وبسؤاله قرر بتضرره من (شقيق والده) لقيامه بالتعدى عليه بالسب لخلافات بينه ووالده حول الميراث ، وقيامه بنشر مقطع الفيديو المشار إليه للضغط عليه لحل تلك الخلافات ودياً، وبإستدعاء المشكو فى حقه (فرد شرطة – مقيم بذات الدائرة)، وبسؤاله أقر بوجود خلافات بينه وبين شقيقه حول الميراث ونفى ما جاء بأقوال الشاكى من إستغلال لطبيعة عمله ، وإتهمه بالإدعاء الكاذب والتشهير به للضغط عليه لإنهاء تلك الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









