في أول أيام مباشرة مهامه.. رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد يتفقد المخبز البلدي للاطمئنان على انتظام العمل

أجرى عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادىالجديد، يرافقه الدكتور محمد محمود زين نائب أول رئيس المركز، و كامل محمد إبراهيم نائب ثانِ رئيس المركز، جولة تفقدية بالمخبز البلدي، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل، والتأكد من توافر الخبز وجودته، وانتظام عملية الإنتاج والصرف للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع رئيس المركز سير العمل بالمخبز، واستمع إلى آراء المواطنين، موجهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات والأوزان المقررة، والحفاظ على جودة رغيف الخبز، بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأكد السيد رئيس المركز أن توفير رغيف الخبز بجودة مناسبة يُعد من أولويات العمل، مشددًا على استمرار المرور الميداني على مختلف القطاعات الخدمية، والوقوف على احتياجات المواطنين، والعمل على تذليل أي معوقات بما يحقق الصالح العام للمواطنين .

وأكد رئيس المركز أنه لا يألو جهدا من أجل متابعة كافة الخدمات والمرافق الحيويه والاطمئنان عليها بنفسه بما يحقق الصالح العام للمواطنين .

يأتي ذلك طبقا لتوجيها السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد لتسهيل وتذليل أي معوقات من شأنها تعطل مصالح المواطنين .