انطلاق بطولة الجمهورية الثانية لتنس الطاولة 13 أغسطس المقبل

أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة، اليوم الأحد، انطلاق بطولة الجمهورية المفتوحة الثانية لفردي الرجال والسيدات، يوم 13 أغسطس المقبل.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس المقبل، داخل صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتنطلق البطولة يوم 13 أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن تُقام القرعة يوم 4 من الشهر نفسه، في تمام الساعة الخامسة مساءً، بمقر الاتحاد المصري للعبة.