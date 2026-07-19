أحمد موسى: الأردن تعرض لعدوان إيراني.. والكويت تتخذ إجراءات لترشيد الكهرباء وسط تصاعد التوترات

قال الإعلامي أحمد موسى إن الأردن تعرض لما وصفه بـ”عدوان إرهابي إيراني”، مؤكدًا أن إيران تستهدف عددًا من الدول العربية بشكل مباشر، وليس القواعد الأمريكية كما يعتقد البعض، وذلك في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التصعيد العسكري الأخير امتد ليشمل استهداف محطة كهرباء رئيسية في دولة الكويت، مشيرًا إلى أن الهجوم تسبب في ضغوط على منظومة الكهرباء، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وأضاف أن السلطات الكويتية طالبت المواطنين والمقيمين بترشيد استهلاك الكهرباء للحفاظ على استقرار الشبكة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي كخطوة احترازية لضمان استمرار الخدمة وعدم حدوث انقطاعات واسعة.

وأشار إلى أن عددًا من أصحاب المطاعم والمنشآت التجارية بادروا بتعديل مواعيد العمل، حيث تقرر إغلاق بعض المطاعم يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وهي الفترة التي تشهد أعلى معدلات لاستهلاك الكهرباء، في خطوة تهدف إلى تقليل الأحمال على الشبكة.

وأكد أحمد موسى أن ما يحدث يعكس حجم التحديات التي تواجهها المنطقة، لافتًا إلى أن تعاون المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية مع الإجراءات الحكومية يمثل عاملًا مهمًا في الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية خلال المرحلة الحالية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التطورات الإقليمية تستدعي اليقظة والمتابعة المستمرة، مشيرًا إلى أن حماية البنية التحتية الحيوية وضمان استمرار الخدمات الأساسية أصبحت من أبرز الأولويات في ظل حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة.