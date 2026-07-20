قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اشتعال النيران بسفينة شمال عمان بعد تعرضها لمقذوف مجهول
السفارة الأمريكية في البحرين تحذر من ضربات إيرانية على المنامة
بداية بناء الدولة المصرية.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
مصر تستكمل تقييم خطة الرقابة على متبقيات المبيدات وتعزز صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي
مهمة أبولو.. الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للقمر
"بريكس": الهند تتصدر كبرى اقتصادات العالم في نمو استثمارات البرمجيات والابتكار
دي لا فوينتي: روح الفريق وراء تتويج إسبانيا.. وسأحسم مستقبلي في الوقت المناسب
نبيل فهمي: القدس عنوان القضية ومحاولات تهويدها لن تغير وضعها
هذا يؤلم كثيراً.. رسالة والد ماك إليستر بعد خسارة كأس العالم أمام إسبانيا
هل يجوز للمرأة رفع الأذان بين النساء؟.. دار الإفتاء توضح الحكم
الذهب يستقر فوق 4 آلاف دولار مع صعود النفط وترقب مسار الفائدة الأمريكية
اشتعال النيران في سيارة نقل على الطريق الإقليمي بالمنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ترخيص مزاولة المهنة بشروط جديدة.. اعرف الفئات المعفاة ورسوم استخراج الشهادة

تعبيرية
تعبيرية

حدد قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على ترخيص مزاولة المهن والحرف، متضمنا عدة اشتراطات جديدة تستهدف رفع كفاءة العمالة وضمان توافر الحد الأدنى من المهارات اللازمة لممارسة المهنة.


شروط مزاولة المهن في القانون

 

وألزم القانون الراغبين في استخراج الترخيص بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وفق ضوابط محددة، مع إعفاء بعض الفئات من هذا الشرط، إلى جانب تحديد سقف لرسوم استخراج الشهادة وإجراءات الحصول عليها.


في هذا الصدد، نصت المادة (27) على أنه يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة أن يتقدم الشخص بطلب للجهة الإدارية المختصة، ويرفق به شهادة مستوى مهارة.


ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط الترخيص، بيانات الشهادة، الجهات المختصة بقياس المهارة، شروط التقديم، رسوم لا تتجاوز 500 جنيه، ويُعفى من هذا الشرط خريجو المدارس الفنية والمعاهد العليا والجامعات العاملون في مجال تخصصهم.


واشترط القانون لكل من يرغب في مزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.

قانون العمل الجديد مزاولة المهن قانون العمل تراخيص رسوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

إيفاييلو بيتيف

من هو البلغاري إيفاييلو بيتيف؟.. المدرب المرشح لقيادة الزمالك

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

ارتفاع جديد لأسعار الذهب محليا.. لماذا صعد المعدن الأصفر رغم هبوطه عالميا؟

حقيقة قصة عامل الخردة

كسر قلبه وصوره.. القصة الكاملة لجامع الخردة ورسالة زوجته لصاحب الفيديو

ترشيحاتنا

علي قدورة

علي قدورة بعد اعتزاله: أنا بجد تعبت واتداينت

الملك لير

لمدة 4 أيام .. تفاصيل عرض مسرحية الملك لير بالإسكندرية

تحت السن

تعرف على موعد عرض الحلقة 11 من تحت السن

بالصور

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الألوان

طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان
طريقة سلطة بابا غنوج بالفلفل الوان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد