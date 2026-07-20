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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مصر تقود جهود التهدئة الإقليمية بحكمة ومسؤولية وتحمي استقرار المنطقة

النائب محمد الفتاح آدم، عضو مجلس النواب
النائب محمد الفتاح آدم، عضو مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أشاد النائب محمد الفتاح آدم، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن قنا، بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في التعامل مع التحديات والأزمات الإقليمية، مؤكداً أن التحركات المصرية تعكس رؤية استراتيجية متوازنة تستهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم مسارات التهدئة في المنطقة.

وأكد آدم ، في تصريح صحفي له اليوم. أن القيادة السياسية تتحرك بمسؤولية كبيرة وعلى مختلف المستويات الدبلوماسية والسياسية لاحتواء التوترات المتصاعدة، والعمل على منع اتساع دائرة الصراعات، مشيراً إلى أن مصر تواصل أداء دورها التاريخي باعتبارها أحد أهم ركائز الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على احترام سيادة الدول، ورفض التصعيد والصراعات التي تهدد أمن الشعوب واستقرارها، مع الحرص الدائم على تغليب الحلول السياسية والحوار البناء كسبيل رئيسي لتسوية الأزمات والنزاعات.

وأشار عبد الفتاح آدم إلى أن التحركات المصرية تعكس إدراكاً عميقاً بحجم التحديات التي تواجه المنطقة، وحرصاً واضحاً على تجنب التداعيات السلبية للصراعات المسلحة، التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وشدد النائب على أن أمن الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج العربي، يمثل جزءاً أساسياً من منظومة الأمن القومي العربي، مؤكداً أن مصر تواصل دعمها لكل الجهود الرامية إلى حماية استقرار المنطقة والحفاظ على أمن شعوبها.

وأضاف نائب الصعيد أن القاهرة تتبنى مواقف متوازنة ومسؤولة تجاه مختلف القضايا الإقليمية، وهو ما عزز من مكانتها الدولية والإقليمية، وجعلها طرفاً موثوقاً في جهود الوساطة واحتواء الأزمات، بفضل ما تتمتع به من مصداقية وخبرة سياسية ودبلوماسية كبيرة.

واختتم النائب محمد عبد الفتاح أدم تصريحاته، بالتأكيد أن الدولة المصرية ستظل داعمة لكل المبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار، وأن تحركاتها المتواصلة تعكس التزاماً راسخاً بحماية الأمن القومي العربي وترسيخ أسس التهدئة والحوار في مواجهة التحديات الراهنة.

الدولة المصرية التحديات الأزمات الإقليمية التهدئة المستويات الدبلوماسية والسياسية

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