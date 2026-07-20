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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى الأهالي.. إزالة منزل آيل للسقوط ورفع مخلفات في باريس بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، حملة مكبرة لإزالة منزل آيل للسقوط كان يمثل خطرًا على السلامة العامة، وذلك في استجابة فورية لمطالب المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات علي نجاح، رئيس مركز ومدينة باريس، وفي إطار جهود المحافظة للحفاظ على أرواح المواطنين والتعامل السريع مع الشكاوى الجماهيرية. 
وجاءت الحملة عقب تلقي عدد من الشكاوى من أهالي المنطقة بشأن خطورة المنزل واحتمالية انهياره، حيث تحركت الأجهزة التنفيذية على الفور لمعاينة الموقع واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين. 

وشاركت في الحملة فرق من قسم الإشغالات وقسم النظافة والحملة الميكانيكية، وتم تنفيذ أعمال الإزالة بشكل كامل مع رفع نواتج الهدم والمخلفات المحيطة بالموقع، إلى جانب إزالة عدد من الإشغالات ومخالفات النظافة بالشوارع المحيطة لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة. 


وأكد رئيس مركز ومدينة باريس، في بيان له اليوم، أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية ورصد أي مبانٍ أو منشآت قد تشكل خطورة على المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيالها بشكل فوري. 

وأضاف علي نجاح، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها اليومية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستجابة السريعة للشكاوى والبلاغات الواردة من الأهالي، بما يحقق بيئة آمنة وحضارية داخل القرى والمناطق السكنية بمركز باريس.

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