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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعلامي الوزراء: المنتدى الاقتصادي العالمي يعرض قصة نجاح مصر في القضاء على فيروس سي

إنفوجراف
إنفوجراف
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء "إنفوجراف" عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي سلط من خلاله الضوء على فيديو نشره المنتدى الاقتصادي العالمي على موقعه الرسمي استعرض خلاله قصة نجاح مصر في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي).

وأشار المركز إلى أنه يأتي ذلك ليؤكد المكانة التي رسختها مصر كنموذج عالمي رائد في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، بعد تنفيذ حملة قومية شاملة قادتها الدولة، أسهمت في تحقيق نقلة نوعية بمنظومة الرعاية الصحية، وأصبحت تجربة يحتذى بها عالميًا في مكافحة المرض.

واستعرض الإنفوجراف أبرز ملامح التجربة المصرية في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، وفقًا لما نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، موضحًا أن مصر كانت قبل 4 سنوات من أعلى دول العالم في معدلات الإصابة بفيروس التهاب الكبد الوبائي (سي)، بينما أصبحت اليوم أول دولة في العالم تنجح في القضاء على الفيروس، بعد فحص أكثر من 60 مليون مواطن، وعلاج أكثر من 4 ملايين مريض مجانًا.

وأضاف الإنفوجراف أن المنتدى الاقتصادي العالمي أرجع هذا النجاح إلى تنفيذ حملة قومية حظيت بالدعم الكامل من القيادة السياسية، فضلًا عن توافر وحدات الفحص المتنقلة والمراكز الصحية للوصول إلى المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب الاعتماد على الأبحاث المبتكرة لتوجيه الحملة، وخفض تكلفة الفحص والعلاج لتصبح في متناول الجميع، إضافة إلى تصنيع الأدوية محليًا، وتوفير العلاج مجانًا لجميع المصابين.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف مواقع التواصل الاجتماعي

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