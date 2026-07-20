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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد مراد : حمزة عبد الكريم هيكون نسخة من محمد صلاح في الاحتراف .. فيديو

أرشيفية
أرشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد محمد مراد، الناقد الرياضي والمنسق الإعلامي لمنتخب مصر، أن كل لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني في حالة من الحزن الشديد بعد مباراة الأرجنتين، لأن المنتخب قدم مباراة كبيرة وكنا قربين من التأهل للدور المقبل.

وأضاف محمد مراد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد» قائلًا: «في لاعبين عندنا مميزين، لو فوزنا على الأرجنتين كنا على الأقل وصلنا لنصف نهائي كأس العالم، في عندنا محمد صلاح ومرموش وشوبير وكلهم مميزون، حمزة عبد الكريم لاعب مميز، هيكون محمد صلاح التاني في الاحتراف، ومتعلم، وهيكون حاجة مميزة».

وتابع: «المشاهدات المعلنة من قناة بي إن سبورت المرتبطة بنسب مشاهدات مباريات المنتخب الوطني دليل على أن منتخبا الوطني كبير ولديه مشاهدات وجماهير، ولازم الفيفا يكون فيها عدالة، ولا ينظر للمنتخبات حتى لو منتخبات صغيرة أو ليس ليها شعبية، أنت مطور الفار ومش بتحكم بنفس المعيار، ولكن البطولة دي فيها أهواء كتيرة، دي من أسوأ البطولات في كأس العالم تحكيميًا منذ فترة كبيرة».

وعن الفترة المقبلة للمنتخب الوطني، أوضح مراد أن هناك تنسيقًا لعقد اجتماع بين الجهاز الفني للمنتخب وأحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، لبحث أوجه الاستفادة التي تعود على المنتخب، مردفًا: «كل موسم بيكون في أزمة بشأن معسكر شهر سبتمبر، وبيكون الدوري ما انطلقش، ولما بنعمل معسكر اللاعبين مش بيكونوا في مستواهم، ولكن مع بداية الدوري في منتصف أغسطس أو نهايته، ده بيدي اللاعبين حساسية اللعب وعودة مستواهم للمشاركة في المعسكر الدولي بشكل جيد».

وأكمل: «عاوزين نوصل مع كابتن حسام إن يكون عندنا في كل مركز لاعب واتنين وتلاتة، كمان هنشوف لاعبين جدد في المنتخب الفترة الجاية، كمان في تنسيق بين الاتحاد والجهاز الفني بخصوص لاعبي الجنسية المزدوجة على غرار هيثم حسن، وضم لاعبين زي محمد علاء حارس مرمى الجونة، مخلي اللاعبين في الدوري المصري بيلعبوا بمستوى مميز رغبة منهم في الانضمام للمنتخب».

محمد مراد محمد صلاح الأرجنتين

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