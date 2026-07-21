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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تحقق نموًا لافتًا في المنح البحثية والتعاون الأكاديمي الدولي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تواصل تحقيق معدلات نمو متسارعة في مختلف مؤشرات البحث العلمي والتعاون الدولي، بما يعكس نجاح استراتيجيتها في بناء منظومة بحثية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ودعم الباحثين، وتعزيز الحضور العلمي للجامعة على الساحة العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن مؤشرات العام الجامعي 2025-2026 شهدت تقدمًا واضحًا مقارنة بالعام السابق 2024-2025، حيث ارتفع عدد المنح البحثية من 85 إلى 106 منح، بما يعكس تنامي ثقة المؤسسات والجهات الدولية في القدرات البحثية لجامعة القاهرة، وزيادة قدرتها على جذب التمويل التنافسي للمشروعات البحثية.

وأضاف أن الجامعة حققت أيضًا زيادة في عدد أعضاء هيئة التدريس الموفدين في إجازات دراسية من 66 إلى 86 عضوًا، في إطار حرصها على تنمية القدرات الأكاديمية والبحثية، وإتاحة الفرصة للباحثين للاحتكاك بالمدارس العلمية العالمية، ونقل الخبرات الحديثة إلى الجامعة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى الارتفاع الكبير في عدد الأساتذة الزائرين من 68 إلى 107 أساتذة خلال عام واحد، وهو ما يعكس اتساع شبكة التعاون الأكاديمي الدولي، واستقطاب الخبرات العلمية المتميزة للمشاركة في العملية التعليمية والبحثية، بما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز جودة البحث العلمي.

كما لفت إلى نمو مشاركة أعضاء هيئة التدريس والباحثين في المؤتمرات العلمية الدولية من 289 إلى 339 مشاركة، بما يعزز حضور جامعة القاهرة في المحافل العلمية الدولية، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي، وتبادل الخبرات، وإنتاج المعرفة المشتركة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن هذه المؤشرات تمثل ترجمة عملية لرؤية الجامعة في الاستثمار في العنصر البشري، ودعم البحث العلمي والابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، بما ينعكس على جودة المخرجات البحثية، وتحسين التصنيفات الدولية، وتعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الزيادة المطردة في أعداد المنح البحثية، والأساتذة الزائرين، والموفدين، والمشاركات الدولية، تعكس نجاح استراتيجية جامعة القاهرة في تدويل البحث العلمي، وتعزيز حضورها الأكاديمي على المستوى الدولي، وبناء بيئة بحثية أكثر تنافسية وابتكارًا، بما يسهم في إنتاج معرفة ذات أثر عالمي، ويدعم قدرة الباحثين على الانخراط في شبكات التعاون العلمي الدولية.

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