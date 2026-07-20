بورنهام يختار إد ميليباند في منصب وزير الخارجية البريطاني .. وشبانة تستمر في "الداخلية"

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بورنهام عن تعيين زعيم حزب العمال السابق إد ميليباند وزيراً للخارجية، وإعادة تعيين وزيرة الداخلية شبانة محمود في منصبها.

بعد عدة سنوات قضاها في عزلة سياسية عقب استقالته من منصبه في عام 2015، عاد ميليباند، أول زعيم يهودي لحزب العمال، والذي كان وزيراً للطاقة في عهد كير ستارمر، إلى الساحة السياسية تدريجيا، وفقا لما أوردته وكالة فرانس برس.

وبحسب ما ورد، كانت محمود، المعروفة بتصريحاتها الحادة، حريصة على البقاء في منصبها أثناء إشرافها على إصلاحات نظام الهجرة البريطاني، والتي تهدف إلى خفض عدد المهاجرين غير النظاميين.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بورنهام، في خطابه الأول اليوم الاثنين بالعمل بدءا من الغد على وضع خطط جديدة تهدف إلى تخفيف أعباء تكاليف المعيشة عن كاهل المواطنين.

وأكد بورنهام -في خطابه، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)- أنه سيعمل على بناء اقتصاد جديد واستعادة الصناعة البريطانية، مضيفا أنه سيقدم خلال العام الجاري خطة تمتد لعشر سنوات تجسد رؤيته للبلاد.

وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بأن يوجه الحكومة الجديدة لتبني القيم والمعايير السليمة، وأن تكون مصلحة ورعاية المواطنين في القلب من كافة قراراته، وأن يبذل كافة الجهود الممكنة لتحقيق ذلك، مشددا على أن استعادة الاستقرار هو التحدي الحالي أمام الحكومة.

وصرح بيرنهام بأن أول توجيهات سيصدرها بصفته رئيسًا للوزراء ستكون القضاء على ظاهرة التشرد، مضيفُأ "سنساعد الناس على عيش حياة كريمة، من خلال بناء دولة أكثر توفيرًا للحماية، والاستثمار في نجاح الأفراد بدلاً من دفع ثمن فشلهم".