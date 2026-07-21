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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السفير أيمن مشرفة: لا أرى تراجعاً في الدعم الأمريكي لبريطانيا في ملف فوكلاند

السفير أيمن مشرفة
السفير أيمن مشرفة
عادل نصار

قال السفير أيمن مشرفة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إنّ ملف جزر فوكلاند لا يعكس تراجعاً في الدعم الأمريكي لبريطانيا، موضحاً أن الولايات المتحدة قدمت خلال حرب فوكلاند عام 1982 دعماً غير مسبوق للحكومة البريطانية بقيادة مارجريت تاتشر، في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان، بعدما اعتبرت لندن الإنزال الأرجنتيني غزواً لأرض تتبع التاج البريطاني.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن بريطانيا سعت آنذاك إلى استعادة الجزر رغم بعدها الجغرافي الكبير، وأرسلت أسطولها لاستعادة ما اعتبرته أرضاً بريطانية لا يتجاوز عدد سكانها ألفي نسمة.

وأشار مشرفة إلى أن حرب فوكلاند، التي استمرت نحو 70 يوماً، أسقطت نظام الجنرال ليوبولدو جالتيري و"الجونتا" العسكرية الحاكمة في الأرجنتين، مؤكداً أن هذا الصراع كان من أبرز المحطات التي جسدت قوة العلاقات الأمريكية البريطانية في تلك المرحلة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن العلاقة بين الولايات المتحدة وحزب العمال البريطاني كانت تتسم بالتوتر في كثير من الأحيان، باستثناء فترة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، خاصة في بعض ملفات السياسة الخارجية.

وشدد على أن هناك ثوابت لا تتغير، في مقدمتها التحالف الاستراتيجي الأمريكي البريطاني في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إلى جانب التعاون الأمني والاستخباراتي وحماية القارة الأوروبية.
 

السفير أيمن مشرفة وزير الخارجية المصري جزر فوكلاند الولايات المتحدة

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