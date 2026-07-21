ياسمين رئيس تحتفل بفوز الماتادور الإسباني بكأس العالم: يهمني الخسارة

حرصت الفنانة ياسمين رئيس عي الاحتفال بتتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، معبرة عن سعادتها بفوز "الماتادور" وخسارة منتخب الأرجنتين في المباراة النهائية.

وشاركت ياسمين رئيس جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك ظهرت خلالها مرتدية قميص منتخب إسبانيا.



وعبرت الفنانة عن فرحتها الكبيرة بتتويج إسبانيا باللقب، وكتبت: "لا يهمني المكسب ولكن يهمني خسارة الآخرين".



و يذكر أن شاركت ياسمين رئيس مؤخرًا، في فيلم ماما وبابا بطولة محمد عبدالرحمن توتا، ووئام مجدي وآخرين، من تأليف محمد صادق والإخراج لـ أحمد القيعي، الذي عرض يوم 27 أغسطس العام الماضي.