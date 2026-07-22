قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشاري حساسية يحذر: الإجهاد الحراري قد ينتهي بضربة شمس قاتلة
إيران تكشف تعرض موظفين بسفارة فرنسا في طهران لعمل ترهيبي
سكولز: لم يكن أحد يشجع الأرجنتين في نهائي المونديال سوى الأرجنتينيين
مسؤول أمريكي: عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران تجاوز 500 جندي
القاهرة 39.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026
حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات
فتح باب التقدم الإلكتروني لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .. اليوم
فينيسيوس جونيور يظهر لأول مرة بعد الإجراء التجميلي بصورة عبر إنستجرام
الكهرباء تتحدى موجة الحر.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال
الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار لكن إيران غير جادة في المفاوضات
نظر استئناف التيك توكر «كروان مشاكل» على حكم حبسه سنتين .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الكذب على سبيل المزاح جائز ؟.. اعرف الموقف الشرعي

دار الإفتاء
دار الإفتاء

يلجأ بعض الأشخاص إلى المبالغة في سرد المواقف أو تغيير تفاصيلها بهدف إضفاء طابع من المرح أو التأثير على الآخرين، معتقدين أن ذلك يدخل في إطار المزاح أو الترفيه دون إدراك لحقيقته.

وفي هذا الصدد جاء رد دار الإفتاء المصرية ليضع النقاط على الحروف بشأن حكم الكذب في المزاح ،  وأكدت لجنة الفتوى أن الشريعة الإسلامية شددت على ضرورة التحلي بالصدق في القول والفعل، وحذرت من خطورة الكذب حتى لو كان على سبيل الضحك أو المزاح، إذ لا يليق بالمسلم أن يجعل الكذب وسيلة للتسلية أو لإضحاك الآخرين.


وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الكذب أثناء المزاح مع الأصدقاء محرم شرعا ولا يجوز، مشيرة إلى أن الدعابة إذا تضمنت كذبا فإنها تدخل في دائرة المحرمات.


واستشهدت بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين}، وبحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب» رواه أحمد وأبو داود والبيهقي.

المزاح في الإسلام

وأضافت الإفتاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الكذب بقصد إضحاك الناس، مستشهدة بما رواه الترمذي عن رسول الله: «ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له! ويل له!».

وبينت اللجنة أن المزاح في الإسلام مشروع إذا خلا من الكذب والسخرية، مستشهدة بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعابة لطيفة مع أهله وأصحابه، إذ كان يمزح ولا يقول إلا حقا.

كما أوضحت أن الكذب من صفات المنافقين، حيث قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وإذا حدث كذب.» متفق عليه.

وأكدت دار الإفتاء أن الالتزام بالصدق سلوك إيماني عظيم يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، بينما الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، محذرة من الاستهانة بمثل هذه الأمور في حياتنا اليومية.

دار الإفتاء لجنة الفتوى المنافقين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بشرى للطلاب بشأن نسب النجاح والمجاميع

حالة الطقس

ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

ترشيحاتنا

فيلم ناجي العلي

فى ذكراه .. قصة سحب الجنسية من نور الشريف بسبب ناجي العلي

وردة الجزائرية

فى ذكراها .. قصة حب وردة الجزائرية وبليغ حمدي

هشام ماجد وحنان ترك

«أحلى صباح مع الجميلة».. هشام ماجد في أحدث ظهور عبر إنستجرام رفقة حنان ترك

بالصور

طريقة عمل التلبينة النبوية .. المقادير والخطوات وأبرز الفوائد

طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة في المنزل .. حلوى كريمية بمذاق غني

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

بإطلالة صيفية ناعمة.. ساندي تخطف الأنظار بنظارة عصرية ولمسات أنيقة | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم السقا وياسمين عبد العزيز خلي بالك من نفسك

السقا ولبلبة
السقا ولبلبة
السقا ولبلبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد