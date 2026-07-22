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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر ومواصفات ساعة Breitling الجديدة المستوحاة من سيارة باتمان وجيمس بوند

ساعة Breitling
ساعة Breitling
احمد الشريف

أعلنت شركة الساعات السويسرية الفاخرة "بريتلينج" (Breitling) عن إطلاق سلسلة جديدة ومحدودة من ساعاتها الرياضية الكلاسيكية تحت اسم "توب تايم بي 01 كرونوغراف 41 تكريماً لسيارة أستون مارتن دي بي 5" (Top Time B01 Chronograph 41 Tribute To Aston Martin DB5)، للاحتفاء بواحدة من أشهر السيارات الرياضية البريطانية في التاريخ.

التصاميم الهندسية وخامات الهيكل الخارجي 

وبحسب ما ذكره موقع "هودينكي" (Hodinkee) المتخصص في متابعة أخبار وصناعة الساعات الفاخرة، تقدم الشركة السويسرية هذه المجموعة في ثلاثة إصدارات محدودة تحاكي التصاميم الداخلية للسيارة الكلاسيكية الشهيرة التي ظهرت لأول مرة عام 1963. 

وذكر الموقع في تقريره الصادر اليوم أن الهيكل الخارجي للساعة يأتي بمقاس 41 ملم وسماكة 13.8 ملم مع علبة على شكل الوسادة وتفاصيل محفورة في الزوايا تجسد الطراز الكلاسيكي للستينيات.

وأوضح التقرير الفني أن الإصدار الأول يصنع من الفولاذ المقاوم للصدأ مع ميناء باللون الفضي المصقول ويقتصر على 1022 قطعة بسعر 11400 دولار، بينما يجمع الإصدار الثاني بين علبة الفولاذ وإطار ثابت من البلاتين الملمع مع ميناء باللون الأسود ويقتصر على 315 قطعة بسعر 18600 دولار، فيما يأتي الإصدار الأعلى خطاً من الذهب الأحمر عيار 18 قيراطاً بميناء من حجر العقيق الأسود (Onyx) ويقتصر على 250 قطعة بسعر 41500 دولار.

عناصر التصميم الداخلي والمحرك الميكانيكي 

وأفادت البيانات المنشورة بأن الميناء في جميع الإصدارات يضم حلقة داخلية خشبية (Wood Inlay Rehaut) تعكس التصميم الخشبي لعجلة القيادة الخاصة بسيارة Aston Martin DB5 الكلاسيكية، إلى جانب عدادات الكرونوغراف المصممة على هيئة المربع المنحني الزوايا (Squircle) المستوحاة من لوحة عدادات القيادة بالسيارة، مع حزام يدوي من جلد العجل البني ذي التدرج الملون.

وتعمل الساعات الثلاث بواسطة محرك بريتلينج المصنعي المعتمد "كالبر 01" (Breitling Manufacture Caliber 01)، وهو محرك أوتوماتيكي معتمد ككرونومتر دقيق من معهد (COSC)، يشتغل بفرز عجلة عمودية وقابض رأسي، ويوفر طاقة احتياطية تمتد حتى 70 ساعة، مع إمكانية رؤية الدوار الميكانيكي المحفور بشعار أستون مارتن عبر غطاء العلبة الخلفي المصنوع من الكريستال الياقوتي.

مزايا الأمان وتاريخ التعاون المشترك 

وأشار التقرير الإخباري لموقع Hodinkee إلى أن الساعات الجديدة توفر مقاومة للماء حتى عمق 100 متر (10 بار) بفضل استخدام حشوات مزدوجة للتاج والأزرار الضغطية الكلاسيكية، مما يجمع بين الأداء الميكانيكي العالي والمظهر الرياضي الأنيق الملائم للقيادة اليومية.

وتأتي هذه التشكيلة الجديدة لتجسيد الشراكة الممتدة بين بريتلينج وأستون مارتن، والتي استعادت زخمها هذا العام من خلال إنتاج ساعات محدودة تعيد تخليد المحطات التاريخية للسيارات الرياضية ورابطها التراثي بسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، حيث تتوفر الساعات حالياً بكميات محدودة عبر منافذ البيع الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة.

ساعة Breitling Breitling الساعات

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