قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استشاري حساسية يحذر: الإجهاد الحراري قد ينتهي بضربة شمس قاتلة
إيران تكشف تعرض موظفين بسفارة فرنسا في طهران لعمل ترهيبي
سكولز: لم يكن أحد يشجع الأرجنتين في نهائي المونديال سوى الأرجنتينيين
مسؤول أمريكي: عدد الجنود الأمريكيين المصابين في الحرب مع إيران تجاوز 500 جندي
القاهرة 39.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026
حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات
فتح باب التقدم الإلكتروني لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين .. اليوم
فينيسيوس جونيور يظهر لأول مرة بعد الإجراء التجميلي بصورة عبر إنستجرام
الكهرباء تتحدى موجة الحر.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال
الدفاع الروسية تعلن استهداف سفينتين ومنشآت مخصصة للشحنات العسكرية في ميناء أوديسا
روبيو: واشنطن منفتحة على الحوار لكن إيران غير جادة في المفاوضات
نظر استئناف التيك توكر «كروان مشاكل» على حكم حبسه سنتين .. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من النيابة بشأن التعدّي على شخص بالضرب داخل مصحة بالجيزة

محكمة
محكمة
رامي المهدي

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام عدد من الأشخاص بتكبيل آخر والتعدى عليه بالضرب داخل إحدى المصحات بالجيزة .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بتكبيل آخر والتعدى عليه بالضرب داخل إحدى المصحات بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد المصحة المشار إليها (غير مرخصة "كائنة بدائرة مركز شرطة البدرشين") وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (6 أشخاص من بينهم مالك المصحة، والشخص المعتدى عليه والظاهر بمقطع الفيديو ) وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير المقطع المشار إليه فى غضون شهر مايو الماضى داخل المصحة على سبيل المزاح ، وأيد الأخير ذلك ولم يتهمهم بشىء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق المصحة. 

الضرب اخبار الحوادث جريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

منتخب مصر يحتل مركزًا سلبيًا في إحصائيات كأس العالم 2026 | تفاصيل

مشغولات ذهبية

الذهب يصعد مجددًا .. وعيار 18 يتجاوز الـ 5 آلاف

أحداث نهائي كأس العالم

قرار عاجل من فيفا بشأن أحداث مباراة إسبانيا والأرجنتين .. ماذا حدث؟

أسعار الدواجن

حقيقة حقن الفراخ بالهرمونات .. منتجى الدواجن والزراعة يكشفان مفاجآت صادمة

مشغولات ذهبية

عيار 21 يقترب من 6 آلاف .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. بشرى للطلاب بشأن نسب النجاح والمجاميع

حالة الطقس

ذروة الصيف تبدأ الآن .. تحذير عاجل من موجة شديدة الحرارة الساعات المقبلة

حامد عبدالله

إنبي يوافق على رحيل حامد عبد الله إلى الأهلي .. بشرط

ترشيحاتنا

Redmi Watch 6 Active

كشفت تسريبات تقنية عن المواصفات والأسعار الرسمية لساعتي Redmi Watch 6 قبل الإطلاق

ترامب

سياسات ترامب تضرب وظائف قطاع السيارات والطاقة النظيفة

سيارات BMW بـ ChatGPT

بي إم دبليو تحول ChatGPT إلى بائع سيارات بطريقة مبتكرة

بالصور

طريقة عمل التلبينة النبوية .. المقادير والخطوات وأبرز الفوائد

طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية
طريقة عمل التلبينة النبوية

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة في المنزل .. حلوى كريمية بمذاق غني

طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة
طريقة عمل بودنج الشوكولاتة

بإطلالة صيفية ناعمة.. ساندي تخطف الأنظار بنظارة عصرية ولمسات أنيقة | شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أبرز لقطات العرض الخاص لفيلم السقا وياسمين عبد العزيز خلي بالك من نفسك

السقا ولبلبة
السقا ولبلبة
السقا ولبلبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد