تعدوا على شخص بالضرب داخل مصحة بالجيزة.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام عدد من الأشخاص بتكبيل آخر والتعدي عليه بالضرب داخل إحدى المصحات بالجيزة .

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بتكبيل آخر والتعدى عليه بالضرب داخل إحدى المصحات بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد المصحة المشار إليها (غير مرخصة "كائنة بدائرة مركز شرطة البدرشين") وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (6 أشخاص من بينهم مالك المصحة، والشخص المعتدى عليه والظاهر بمقطع الفيديو ) وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير المقطع المشار إليه فى غضون شهر مايو الماضى داخل المصحة على سبيل المزاح ، وأيد الأخير ذلك ولم يتهمهم بشىء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق المصحة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكانت قد قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بقيامهم بتكبيل آخر والتعدى عليه بالضرب داخل إحدى المصحات بالجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بتكبيل آخر والتعدى عليه بالضرب داخل إحدى المصحات بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد المصحة المشار إليها (غير مرخصة "كائنة بدائرة مركز شرطة البدرشين") وأمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (6 أشخاص من بينهم مالك المصحة، والشخص المعتدى عليه والظاهر بمقطع الفيديو ) وبمواجهتهم اعترفوا بتصوير المقطع المشار إليه فى غضون شهر مايو الماضى داخل المصحة على سبيل المزاح ، وأيد الأخير ذلك ولم يتهمهم بشىء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق المصحة.