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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نواف سلام يغرس العلم اللبناني في زوطر الغربية بعد انتشار الجيش وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية

نواف سلام يغرس العلم اللبناني في زوطر الغربية بعد انتشار الجيش وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية
نواف سلام يغرس العلم اللبناني في زوطر الغربية بعد انتشار الجيش وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية
أ ش أ

غرس رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام العلم اللبناني في ساحة بلدة زوطر الغربية، خلال زيارته للبلدة، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه وزير الدفاع الوطني ميشيل منسّى، ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ومدير غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء زاهي شاهين.

وتأتي الزيارة عقب انسحاب الجيش الاحتلال الإسرائيلي من بلدة زوطر الغربية، ودخول وحدات من الجيش اللبناني إليها وانتشارها في البلدة، في إطار استكمال بسط سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني أن ما تشهده بلدة زوطر الغربية يمثل لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة .. مشيرًا إلى أن بدء الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية يشكل خطوة أولى على طريق تحقيق الانسحاب الكامل.

وقال سلام إن "الحكومة كانت قد أكدت منذ البداية أن هدفها يتمثل في الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع أراضينا"، مشددًا على أن ما يجري اليوم هو مجرد بداية، وأن الدولة اللبنانية ستواصل حشد كل جهودها السياسية والدبلوماسية لتأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية.

ووجّه سلام رسالة إلى أبناء الجنوب، مؤكدًا أن الدولة بدأت بتسخير كل إمكاناتها لمواكبة عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم.

ولفت إلى أن الجيش اللبناني والقوى الأمنية موجودون لحماية العائدين، بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش وفتح الطرقات وإزالة الركام وتأمين الخدمات الأساسية بما يتيح العودة الآمنة والكريمة.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن الحكومة بدأت أيضًا التحضير لإعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء والاتصالات، والعمل على تأمين المساكن الجاهزة وكل ما يلزم لتوفير مرحلة انتقالية للأهالي.

وشدد على أن عودة الحياة إلى الجنوب ليست مجرد شعار، بل هي هدف وطني تلتزم به الدولة"، معتبرًا أن عودة الأهالي إلى أرضهم تمثل "أصدق تعبير عن وحدة لبنان وسيادته.

رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام العلم اللبناني ساحة بلدة زوطر الغربية وزير الدفاع الوطني ميشيل منسّى رئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده

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