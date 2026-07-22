الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية الأحداث في بحر الصين الجنوبي

استدعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، السفير الصيني في مانيلا، جينج تشيوان، إلى القصر الرئاسي ، على خلفية ما وصفه بهجوم خفر السواحل الصيني على أفراد البحرية الفلبينية في منطقة أيونجين شول في بحر الصين الجنوبي.
وأكدت كلير كاسترو، المسؤولة الإعلامية في القصر الرئاسي الفلبيني ، للصحفيين أن ماركوس التقى بجينج لمناقشة الحادث البحري الأخير بين خفر السواحل الصيني وأفراد البحرية الفلبينية.
وقالت كاسترو: " الأمر يتعلق بالأمن القومي، وسنقدم معلومات إضافية حالما يُسمح لنا بذلك"، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.
يأتي الاستدعاء عقب تبادل الفلبين والصين الاتهامات بشأن واقعة حدثت في منطقة (سكند توماس شول)، التي تطلق عليها الفلبين اسم (أيونجين)، في بحر الصين الجنوبي. وقال مسؤولون فلبينيون إن أحد أفراد البحرية الفلبينية تلقى ضربة على رأسه، لكن بكين حملت مانيلا مسؤولية الواقعة.
وقال خفر السواحل الصيني أمس الأول الاثنين إن زورقين مطاطيين أرسلتهما سفينة فلبينية معطلة اصطدما بزورق دورية صيني في بحر الصين الجنوبي، وأن فلبينيين هاجموا أفراد إنفاذ القانون الصينيين باستخدام مجاذيف وعصي طويلة.
واتهمت مانيلا الصينيين بضرب أحد أفراد البحرية الفلبينية على رأسه بعصا خشبية، وقالت إن قاربا مطاطيا تابعا للبحرية تعرض لأضرار.