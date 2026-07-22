الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية الأحداث في بحر الصين الجنوبي

استدعى الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، السفير ​الصيني في مانيلا، جينج تشيوان، إلى القصر الرئاسي ، على خلفية ما وصفه بهجوم خفر السواحل الصيني على أفراد البحرية الفلبينية في منطقة أيونجين شول في بحر الصين الجنوبي.

وأكدت كلير كاسترو، المسؤولة الإعلامية في القصر الرئاسي الفلبيني ، للصحفيين أن ماركوس التقى بجينج لمناقشة الحادث البحري الأخير بين خفر السواحل الصيني وأفراد البحرية الفلبينية.

وقالت كاسترو: " الأمر يتعلق بالأمن القومي، وسنقدم معلومات إضافية حالما يُسمح لنا بذلك"، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

يأتي الاستدعاء عقب تبادل الفلبين والصين الاتهامات بشأن واقعة حدثت في منطقة (سكند ​توماس شول)، التي تطلق عليها الفلبين اسم (أيونجين)، في بحر الصين الجنوبي. وقال مسؤولون ​فلبينيون إن أحد أفراد البحرية الفلبينية تلقى ضربة على رأسه، ‌لكن ⁠بكين حملت مانيلا مسؤولية الواقعة.

وقال خفر ​السواحل الصيني أمس الأول ​الاثنين إن ⁠زورقين مطاطيين أرسلتهما سفينة فلبينية معطلة اصطدما بزورق دورية صيني في بحر الصين ​الجنوبي، وأن فلبينيين هاجموا أفراد إنفاذ القانون ​الصينيين ⁠باستخدام مجاذيف وعصي طويلة.

واتهمت مانيلا الصينيين بضرب أحد أفراد البحرية الفلبينية على رأسه بعصا خشبية، وقالت إن قاربا ⁠مطاطيا ​تابعا للبحرية تعرض لأضرار.