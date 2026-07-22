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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحرير 70 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

رصدت حملات من مديرية التموين بالغربية، مخابز مخالفة وحررت 70 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات وأوزان الخبز المدعم والسياحى والبيع بأزيد من التسعيرة للخبز السياحى، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خلال 24 ساعة.

حملات مرورية 

وتضمنت فعاليات الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز البلدية والسياحية فى  مراكز ومدن المحافظة، وحررت 70 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين.

ردع مخالفين 

كما شملت ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن الأسعار المقررة من قبل الحكومة بالنسبة للمخابز السياحية والبيع بأزيد من التسعيرة وأُحيلوا إلى النيابة.

توجيهات محافظ الغربية 

كان اللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات تموينية ردع مخالفين أمن الغربية

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