ضبط 171 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية خلال 48 ساعة بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط مواصلة تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، وضمان إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات القياسية، ووصول الدعم إلى مستحقيه، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز جودة الخدمات التموينية المقدمة لهم.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، كثفت حملاتها التفتيشية تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد، وكيل مديرية التموين وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز والأحياء، لمتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية وجودة الإنتاج، حيث أسفرت الحملات التي نُفذت على مدار 48 ساعة عن تحرير 171 مخالفة تموينية متنوعة.

وأشار إلى أن المخالفات التي تم رصدها شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الالتزام باشتراطات النظافة، وعدم منح المواطنين بون صرف الخبز، فضلًا عن عدد من المخالفات التموينية الأخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وشدد المحافظ على أن الحملات الرقابية تأتي في إطار خطة متكاملة لإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والأسواق، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتلاعب بالدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس جودة رغيف الخبز أو تؤثر على وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد اللواء محمد علوان استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بشكل يومي على المخابز البلدية والأسواق بمختلف أنحاء المحافظة، لضمان الالتزام الكامل بالضوابط التموينية، والحفاظ على جودة الخبز المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد المخالفين، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل منظومة الدعم وتقديم أفضل الخدمات التموينية للمواطنين.