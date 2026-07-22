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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحر الأحمر يتفقد المدرسة المصرية اليابانية والمدخل الشمالي بمدينة رأس غارب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

واصل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، جولته الميدانية بمدينة رأس غارب بتفقد المدرسة المصرية اليابانية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التجهيزات والاستعدادات النهائية بها، يرافقه المهندس حسن موافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة نور الهدى محمد رئيس المدينة، والأستاذ هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق والتجهيزات داخل المدرسة، تمهيدًا لافتتاحها واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدًا أن المدرسة تمثل إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بمدينة رأس غارب، وتسهم في توفير بيئة تعليمية حديثة تعتمد على أحدث النظم والأساليب التعليمية. ، مؤكدا علي أهمية التنسيق مع شركة راس غارب لطاقة الرياح لسرعة تجهيز القاعات بالدور الارضى للانتهاء من التجهيزات الناقصة قبل بدء العام الدراسي الجديد .

كما تفقد محافظ البحر الأحمر المدخل الشمالي لمدينة رأس غارب، ووجّه بوضع تصور متكامل لتطويره باعتباره البوابة الشمالية للمحافظة، بما يعكس الهوية الحضارية للمدينة ويواكب جهود الدولة في تحسين المظهر الجمالي ورفع كفاءة المداخل والمحاور الرئيسية.

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية المستمرة تأتي في إطار المتابعة المباشرة للمشروعات الخدمية والتنموية، والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع جهود التنمية المستدامة بمختلف مدن المحافظة.

البحر الاحمر مدينة الغردقة الغردقة محافظة البحر الأحمر رأس غارب

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