محافظ البحر الأحمر يتفقد بلوكات الروضة بمدينة رأس غارب ويوجه بتحسين المظهر الحضاري ورفع كفاءة الخدمات

في إطار جولته الميدانية بمدينة رأس غارب ، تفقد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم مشروع بلوكات الروضة بالمدينة ، للوقوف على مستوى النظافة وأعمال التطوير والخدمات المقدمة لسكان المنطقة.

وخلال تواجده بالمنطقة ، تابع المحافظ أعمال توزيع صناديق القمامة متوسطة الحجم أمام البلوكات، والتي تم توفيرها كإهداء من إحدى الشركات في إطار المشاركة المجتمعية ، مؤكدا علي ضرورة الالتزام برفع المخلفات منها يوميًا خلال الفترة المسائية للحفاظ على المظهر الحضاري والنظافة العامة.

كما وجه المحافظ بسرعة دهان أسوار تعلية البلوكات بنفس لون واجهات العمارات لتحقيق الشكل الجمالي الموحد، إلى جانب تغطية كابلات الكهرباء بالجزيرة الوسطى حفاظًا على السلامة العامة وتحسين المظهر العام للمنطقة.

وفي سياق متصل، شدد المحافظ على ضرورة ري الأشجار باستخدام مياه المعالجة، بما يسهم في ترشيد استهلاك مياه الشرب وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مع الحفاظ على المسطحات الخضراء .