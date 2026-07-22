قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات تخدم أهالي باريس بالوادي الجديد السبت المقبل

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، تنظيم قافلة طبية شاملة ومجانية بمستشفى باريس المركزي يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026، وذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار جهود المحافظة لتوفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين والتخفيف عن كاهل الأسر بالقرى والمناطق المختلفة.

وأوضح علي نجاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس أن القافلة تُنظم بالتعاون مع جمعية رسالة، وتستهدف تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان لأهالي المركز والقرى التابعة له، بما يسهم في تعزيز مستوى الرعاية الصحية والوصول بالخدمات الطبية إلى أكبر عدد من المواطنين.

وتضم القافلة نخبة من الأطباء المتخصصين في العديد من التخصصات الطبية، تشمل الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية، والمسالك البولية، والجراحة، والمخ والأعصاب، والرمد، والتغذية العلاجية، وطب الأسنان، إلى جانب تقديم خدمات التحاليل الطبية من خلال معمل متكامل داخل القافلة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال القافلة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً بمقر مستشفى باريس المركزي، مع توفير الأدوية والعلاجات اللازمة للحالات المستحقة وفقًا للتشخيص الطبي.

وأكد رئيس المركز أن تنظيم هذه القافلة يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والفعاليات الخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية تحرص على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم جهود الدولة في قطاع الصحة وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للأهالي.

ودعت الوحدة المحلية جميع المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية التي تقدمها القافلة، مؤكدةً أن الكشف والخدمات العلاجية متاحة للجميع دون أي مقابل، بما يعكس جهود الدولة في دعم المنظومة الصحية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.