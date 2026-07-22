رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع أعمال تقليم الأشجار وتحسين البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري

تابع عمار منصور، رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، أعمال تقليم الأشجار ورفع المخلفات الناتجة عنها، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة العامة وتحسين البيئة بعدد من شوارع المدينة.

وأكد رئيس المركز أهمية استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتجميل بصورة دورية، مع رفع نواتج التقليم أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة مركز ومدينة بلاط لتحسين البيئة والارتقاء بالشكل الجمالي للمدينة، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية المستمرة، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري.