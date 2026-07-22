بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على ارتفاع

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم /الأربعاء/، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” نموا بنسبة 0,23% ، ليستقر بذلك عند 17.717,78 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ربحا بنسبة 0,11 % إلى 1.311,46 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ارتفاعا بنسبة 0,57 % إلى 1.265,44 نقطة.

بدوره، حقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، نموا بنسبة 0,06 % إلى 1.748,29 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على ربح بنسبة 0,21 % إلى 17.035,59 نقطة، وبنسبة 0,26 % إلى 15.265,97 نقطة، على التوالي.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 115,4 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 1.016,13 مليار درهم.