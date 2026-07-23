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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمناسبة ذكرى 23 يوليو.. الإذاعة تعيد بث مسلسل «في سبيل الحرية» من تأليف جمال عبد الناصر

ذكرى ثورة 23 يوليو
ذكرى ثورة 23 يوليو
أ ش أ

أعلنت الإذاعة المصرية إعادة بث المسلسل الإذاعي النادر "في سبيل الحرية"، الذي كتبه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وذلك تزامنًا مع احتفالات الدولة بذكرى ثورة 23 يوليو، في خطوة تستهدف إحياء أحد أبرز كنوز التراث الإذاعي المصري.

ويُعد المسلسل، الذي أُنتج عام 1974، من الأعمال الوثائقية والفنية النادرة، إذ تعود جذوره إلى عام 1934 عندما كتب جمال عبد الناصر، وهو طالب، قصة تناولت بطولة أهالي رشيد في التصدي للحملة الإنجليزية عام 1807، لتجسد مبكرًا حسه الوطني واهتمامه بقضايا الحرية والاستقلال.

وشارك في بطولة العمل نخبة من كبار نجوم الفن، في مقدمتهم محسن سرحان، وزوزو نبيل، وحسين رياض، وعبد الرحيم الزرقاني، وروحية خالد، وحسن البارودي، وشفيق نور الدين، إلى جانب عدد من نجوم الإذاعة المصرية.

ووضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار الكبير عبد الحليم نويرة، فيما أعد القصة للإذاعة وكتب السيناريو الشاعر والكاتب الكبير طاهر أبو فاشا، وأخرجه يوسف الحطاب، وساعده في الإخراج يوسف حجازي.

موعد بث المسلسل

وأوضحت الإذاعة أن بث المسلسل يبدأ اعتبارًا من 22 يوليو الجاري وحتى نهاية الشهر، عبر شبكة صوت العرب في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، وعبر إذاعة دراما FM في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع إعادة في الثالثة فجرًا.

وأكدت الإذاعة أن إعادة تقديم هذا العمل تأتي في إطار الحفاظ على التراث الإذاعي المصري وإتاحته للأجيال الجديدة، وإبراز ما تزخر به مكتبتها من أعمال توثق محطات مهمة في التاريخ الوطني والفني.

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