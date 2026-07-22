وكيل صحة شمال سيناء يتابع سير العمل بمركز الرعاية في أبي صقل بالعريش

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أجرى وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء الدكتور عمرو عادل عبد العال، زيارة تفقدية مفاجئة لمركز الرعاية الأولية في أبي صقل بالعريش؛ ضمن سلسلة المتابعات الدورية المكثفة التي يجريها.. حيث تابع انتظام وحسن سير العمل بالمركز.

وتفقد وكيل الوزارة - خلال جولته بمركز الرعاية - غرف الاستقبال وغرف الكشف والصيدلية والأسنان والمشورة والتطعيمات للاطمئنان على توافر الأدوية والطعوم والأمصال والمستلزمات الطبية.

واطلع وكيل الوزارة على التجهيزات الطبية والأعمال الإدارية وتابع تقديم خدمات المبادرات الرئاسية، مشددا على حسن معاملة الجمهور من المنتفعين، مؤكدا ضرورة الالتزام بمعايير الجودة لضمان تقديم أفضل خدمة، وأوصي وكيل الوزارة بسرعة إنهاء أعمال صيانة الكهرباء بالوحدة.

وحرص وكيل وزارة الصحة - أثناء جولته - على الاستماع من المنتفعين المترددين لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة، مشدداً على تلبية احتياجاتهم وتقديم رعاية طبية مرضية.

وأشار الى أن الجولات التفقدية المفاجئة مستمرة على مدار الساعة لتحسين الأداء وضمان توافر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في المحافظة.