قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة تصريحات جماعة الحوثي تجاه السعودية
قاليباف: مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب
بوابة الوظائف الحكومية 2026.. رابط التقديم والاستعلام عن النتائج
مدير مكتب منظمة العمل: وقف الهجرة غير الشرعية ضرورة لحماية الأرواح من مخاطر البحر
واشنطن تشدد الحصار البحري على إيران.. إعادة توجيه 9 سفن وتعطيل أخرى وسط تصاعد الجدل في الكونجرس
عايزه مشاهدات وفلوس.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على صفحتها
إيريك أوشلان: مصر أكبر اقتصاد في المنطقة ودورها محوري في نقل الخبرات
زيلينسكي يبحث مع ويتكوف وكوشنر تنشيط المسار الدبلوماسي ويؤكد استعداد أوكرانيا للسلام
الجزائر تواجه موجة حرائق واسعة بسبب الحر الشديد
الأرصاد: طقس شديد الحرارة غداً .. والعظمى بالقاهرة 40
روسيا تعلن تدمير سفينتي شحن أوكرانيتين واستهداف موانئ الإمداد العسكري على البحر الأسود
الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفارة الأمريكية : الولايات المتحدة ومصر تعززان الشراكة التجارية في قطاع السيارات

السفارة الأمريكية :
السفارة الأمريكية :
أ ش أ

أعلن مساعد وزير التجارة الأمريكي للصناعة والتحليل، ستيفن هاينز، عن إنجاز رئيسي في مسار التجارة الثنائية مع مصر ويتمثل في القبول الرسمي من قبل الحكومة المصرية لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للسيارات، مما يفتح الأسواق المصرية أمام السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية المستوردة.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة - في بيان صحفي اليوم الأربعاء - أن مساعد الوزير هاينز قام إلى جانب القائم بأعمال السفير الأمريكي روبرت سيلفرمان، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، ووزير الصناعة خالد هشام، والمدير العام لشركة جنرال موتورز مصر روهان فرنانديز، بجولة في مصنع سيارات "جنرال موتورز" المتطور في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، قبل الإعلان عن هذا الحدث التاريخي.

وأعرب مساعد الوزير هاينز عن سعادته كون مصر قد فتحت مساراً واضحاً لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى مصر بشكل كبير، فى ضوء تصدير أكثر من 256 مليون دولار من سلع السيارات الأمريكية إلى مصر العام الماضي.

وأضاف أن هذه التغييرات ستمنح أيضاً المستهلكين المصريين فرصة أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية آمنة وموثوقة وعالية الجودة، وستساعد في إطلاق الفرص الاقتصادية في كلا البلدين.

ونقلت السفارة عن روهان فرنانديز، الرئيس والمدير العام القادم لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا قوله انه بالنسبة لجنرال موتورز، يؤسس هذا لوصول واضح وعملي إلى السوق في مصر - وهي خطوة مكنت بالفعل من عودة كاديلاك في شهر مايو الماضى.

وأردف قائلاً: "إنه يحول التقدم التنظيمي إلى نتائج أعمال ملموسة وخيارات أكبر للمستهلكين المصريين. وهذا من شأنه أن يبني الثقة، ويعزز القدرة على التنبؤ بالأسواق، ويدعم المنافسة العادلة بين شركات صناعة السيارات العالمية، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كسوق قوي للسيارات".

وبحسب البيان، من المقرر أن يعمل دمج معايير السلامة الأمريكية كمحفز قوي للاقتصاد المصري. فمن خلال تبسيط إجراءات استيراد السيارات والمكونات الأمريكية، ستعزز اللوائح المعدلة من القدرة التنافسية للسوق وتقلل التكاليف على المستهلكين.

وستدعم هذه الاتفاقية بين مصر والولايات المتحدة كلاً من مصدري السيارات الأمريكيين (مثل جنرال موتورز) والشركات والمستهلكين المصريين.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن هذا إعلان يعد مثالاً ملموساً على الكيفية التي تسهم بها الشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة ومصر في خلق الرخاء للأمريكيين والمصريين على حد سواء.

وزير التجارة الأمريكي إنجاز رئيسي مصر الحكومة المصرية معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

حادث مطروح

بعد مصرع وإصابة 21 شخصا..الصور الأولى لحادث تصادم ميكروباص وميني باص عند كوبري فوكة

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

الزمالك

6 قرارات في الزمالك بشأن بيع وإعارة اللاعبين

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد العطيفي

رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بقرار محافظ السويس تعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة الحرارة

النائبة نجوى الألفي

النائبة نجوى الألفي: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الوطنية ورسخت مبادئ العدالة والاستقلال

مجلس الشيوخ

أحمد الجهمي: ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن

بالصور

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل

طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..
طريقة التحضير لعمل بيتزا البصل..

زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها
بالمايوه..زوجة إمام عاشور رفقة حماتها و أولادها

هندسة عين شمس تحصد 5 جوائز دولية بمسابقة «‏Formula Student‏» وتتصدر العالم ‏في الذكاء الاصطناعي ‏

هندسة عين شمس
هندسة عين شمس
هندسة عين شمس

بالأسود.. رنا رئيس تخطف الأنظار بقوامها المثالى

بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى
بالاسود.. رنا رئيس تخطف الانظار بقوامها المثالى

فيديو

أغنية أنا الصياد

أنا الصياد .. أغنية جديدة لمصطفى كامل من كلماته وألحانه

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد